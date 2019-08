I biancocelesti si impongono per 3-0 a Marassi, i giallorossi fermati su 3-3 dal Genoa. I ragazzi di Gasperini vincono 3-2 grazie a un Muriel devastante.

La Serie A è ripartita, e non sono mancate le sorprese: se la Juve ha vinto come da copione, il Milan di Giampaolo è caduto a Udine, mentre Napoli e Fiorentina hanno dato vita ad una gara pirotecnica che alla fine ha visto trionfare i ragazzi di Ancelotti. Con queste premesse, le partite delle 20:45 potevano essere da meno? Assolutamente no.

Qualcuno riparte da dove aveva finito, altri invece alla prima esperienza in Serie A non sfigurano: è il caso di Alfredo Donnarumma, che a Cagliari decide la sfida con un gol su calcio di rigore nella ripresa. Tra quelli più lontani dalle luci dei riflettori va citato sicuramente anche Simone Zaza, a segno con una doppietta contro il Sassuolo, sua ex squadra.

Molti degli applausi della serata, però, sono per Sinisa Mihajlovic, che dopo soli 40 giorni dall'inizio della sua battaglia contro la leucemia è tornato in panchina per guidare il suo Bologna a Verona. Un segnale importante da parte di un allenatore che, al momento, ha dalla sua il sostegno di tutta la Serie A. E non solo.

Benissimo la Lazio, stecca la Roma. Atalanta, super rimonta (Muriel!)

Una Lazio a mille all'ora: a Marassi i biancocelesti vincono e convincono contro una maldestra Sampdoria, che regala parecchio. I ragazzi di Inzaghi si impongono per tre a zero, in gol Immbile (doppietta) e Correa. La Roma di Fonseca, invece, ci ha provato ma non è riuscita a conquistare i primi tre punti in Serie A: rimontati in continuazione da un Genoa coriaceo, i giallorossi alla fine hanno pareggiato per 3-3.

E tre gol li ha segnati anche l'Atalanta a Ferrara, in rimonta, ottenendo un successo che dopo mezz'ora di gioco sembrava lontanissimo: sotto di 2-0 (con l'ex Petagna in gol), i Gasperini boys hanno ribaltato tutto grazie al gol di Gosens e alla doppietta di Muriel, che ha di nuovo incantato all'esordio.

Le altre: Zaza è un toro, esordio vincente per il Brescia. Pareggio tra Verona e Bologna

Il Torino si impone per 2-1 sul Sassuolo grazie alla doppietta di Simone Zaza. Per i neroverdi accorcia le distanze il solito Caputo, che nonostante il cambio di casacca sembra non aver perso il fiuto del gol. Benissimo il Brescia, che all'esordio si impone per 1-0 sul campo del Cagliari. Il Bologna, sotto gli occhi attenti di Sinisa Mihajlovic, strappa un pareggio fuori casa contro l'Hellas Verona (1-1, gol di Sansone e Veloso).

Serie A, i risultati delle partite delle 20:45