Il match è terminato 1-0 per i bianconeri e a decidere è stato un gol del capitano della Vecchia Signora, Giorgio Chiellini al 21'. Al 34' annullato il raddoppio a Cristiano Ronaldo per fuorigioco millimetrico.

È stata Parma-Juventus la partita che ha aperto la prima giornata della Serie A 2019/20. I campioni in carica guidati da Maurizio Sarri (non era in panchina causa polmonite, al suo posto c'era il vice Giovanni Martusciello) hanno affrontato i crociati di Roberto D'Aversa al Tardini, alle 18.

