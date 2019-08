Il difensore bianconero realizza il primo gol della propria carriera e regala la vittoria ai suoi. Piatek, poco servito, è troppo nervoso. Male Calhanoglu.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 25/08/2019 20:26 | aggiornato 25/08/2019 20:34

Poca concretezza, tanta confusione. Il Milan di Giampaolo stecca la prima in Serie A facendosi battere per 1-0 dall'Udinese. Da Calhanoglu (schierato interno) a Suso (trequartista centrale), sono troppi i giocatori che agiscono fuori ruolo e non riescono così a rendere al meglio delle proprie possibilità.

Il Milan è apparso insicuro, slegato, e non è mai riuscito a prendere realmente in mano il pallino del gioco. Curiosamente, fra l'altro, gli unici cross pericolosi i rossoneri li hanno effettuati con Suso quando da trequartista, nei minuti finali, si è spostato sulla fascia. Siamo solo alla prima partita e ogni giudizio è affrettato, ma forse Giampaolo dovrebbe pensare bene se non gli conviene adattarsi alle qualità dei suoi giocatori, invece di far adattare loro a un modulo (4-3-1-2) che non sembrano avere nelle corde.

Bene invece l'Udinese di Tudor, apparsa solida in difesa, fisica a centrocampo e ispirata in attacco. Si è mosso bene Pussetto, che giocando fra le linee ha dato fastidio alla difesa rossonera. Lasagna se l'è dovuta vedere con Romagnoli ma non ha sfigurato. La strada sembra essere quella giusta.

Suso in azione durante la partita di Serie A fra Udinese e Milan

Serie A, le pagelle di Udinese-Milan 1-0

Udinese (3-5-2): Musso 6; Rodrigo Becao 7,5, Troost-Ekong 6, Samir 6,5; Larsen 6, Fofana 6,5 (dal 71' Nestorovski 6), Mandragora 6, Jajalo 6,5, Pussetto 6,5 (dal 71' De Paul 6,5); Pezzella 6 (dall'81' Sema sv), Lasagna 6. Allenatore: Tudor 6,5.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma 6; Calabria 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 6, Rodriguez 5,5; Borini 5,5 (dal 60' Kessie 5,5), Calhanoglu 5, Paquetà 5,5 (dal 76' Bennacer 5,5); Suso 5,5; Castillejo 5,5 (dal 75' Leao 6), Piatek 5. Allenatore: Giampaolo 5.

Piatek fa poco nell'esordio stagionale del Milan

I migliori

Rodrigo Becao 7,5

La partita perfetta, proprio all'esordio in Serie A, e pensare che al suo posto avrebbe dovuto giocare De Maio. Impeccabile in fase difensiva: controlla Piatek senza grandi difficoltà, poi segna di testa il primo gol della sua carriera. E vale subito tre punti.

Fofana 6,5

Se l'Udinese fa la partita il merito è in gran parte il suo: a centrocampo domina sia fisicamente che tecnicamente. Prende per mano l'Udinese e prova a dare la scossa con un paio di tiri da fuori che Donnarumma però controlla senza troppa difficoltà. Esce perché sfinito.

I peggiori

Piatek 5

L'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti della Serie A, ma per confermarsi tale ha bisogno di ricevere palloni giocabili. Frustrato dalla poca assistenza dei compagni, nel secondo calcia dal limite appena tocca palla. Le conclusioni sono però da dimenticare. Mezzo voto in meno per la sceneggiata nell'area di rigore dell'Udinese al 69'.

Calhanoglu 5

Gioca da interno che non è il suo ruolo, quindi ha tutte le attenuanti del caso. Il problema però è che, schiarato accanto a Paquetà, dovrebbe garantire qualità e palleggio. La partita in realtà la fa però l'Udinese. Soffre la fisicità di Fofana e Mandragora, è troppo lontano dalla porta per riuscire a inventare. Deve adattarsi in fretta alle idee tattiche di Giampaolo o faticherà.

Calabria 5,5

Il Milan tiene il baricentro basso e lui, di conseguenza, spinge poco. A inizio ripresa sbaglia un clamoroso retropassaggio che per poco non mandava in porta Lasagna (ma poi è proprio Calabria a chiudere e rimediare). Deconcentrato, confuso, timido.