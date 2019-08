La squadra di Ancelotti vince 4-3 al Franchi grazie alle reti di Mertens, Insigne (doppietta) e Callejon.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 07:59 | aggiornato 25/08/2019 09:04

Fiorentina-Napoli è stato il secondo match della prima giornata di Serie A. Dopo Parma-Juventus delle 18, i partenopei di Ancelotti scendono in campo per conquistare subito la prima vittoria della stagione. Davanti, però, si trovano la Fiorentina di Montella e Ribery, che non ha nessuna intenzione di rendere la vita facile al Napoli.

Finisce 4-3 per gli azzurri una partita spettacolare in cui succede di tutto. Per i campani segnano Mertens, Insigne (doppietta) e Callejon, per i viola Pulgar, Milenkovic e Boateng.

Nel prossimo turno il Napoli affronterà proprio la Juventus, nel big match di sabato 31 agosto alle 20.45. La Fiorentina giocherà invece il giorno dopo, domenica 1 settembre, in casa del Genoa alla stessa ora. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Napoli 3-4: