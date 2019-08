Serie A, la moviola di Fiorentina-Napoli 3-4

Per le nuove regole giusto fischiare il tocco di mano di Zielinski. Il belga invece si è clamorosamente buttato: perché non è intervenuto il VAR?

di Franco Borghese - 25/08/2019 08:54 | aggiornato 25/08/2019 08:59

Nuove regole, vecchie polemiche. Solo che aggiornate. Il regolamento del calcio è cambiato, come deciso dall'IFAB e accettato dall'AIA, specie per quel che riguarda i tocchi di mano. Al 6' di Fiorentina-Napoli, secondo anticipo della Serie A, c'è il primo on field review della stagione. Il direttore di gara Massa viene richiamato da Valeri per un tocco di mano di Zielinski, in copertura su Castrovilli. L'arbitro riguarda le immagini e nota che il polacco ha il braccio staccato dal corpo e decide, giustamente, di assegnare il calcio di rigore. Zielinski, nell'occasione, è sfortunato perché il pallone gli carambola sul braccio, ma con le nuove norme (che tolgono discrezionalità al direttore di gara) è giusto assegnare il rigore.

Al 40', sul risultato di 1-1, Massa assegna invece un calcio di rigore al Napoli: dopo un presunto contatto con Castrovilli, Mertens cade a terra. Il direttore di gara è molto ben posizionato e non ha dubbi. Le immagini raccontano però un'altra verità: il giocatore della Fiorentina tira indietro la gamba per non colpire Mertens che invece cerca il contatto e, neanche sfiorato, frana.

Fa discutere la decisione di Valeri di non richiamare Massa al VAR. L'errore è evidente e inevitabilmente indirizza l'anticipo di Serie A fra Fiorentina e Napoli. Probabilmente, in assenza di immagini inequivocabili, Valeri non si è sentito di correggere il collega che invece dal campo era stato così tempestivo nell'intervento. Su queste cose però sarebbe meglio uno scrupolo in più verso chi eventualmente subisce il danno che non verso i colleghi.

Meno episodi, ma comunque significativi, anche nel secondo tempo. Al 92' Hysaj, appena entrato, trattiene Ribery (anche lui mandato in campo da pochi minuti) per il braccio poco fuori l'area di rigore. La trattenuta diventa però ancor più evidente e vistosa quando il francese supera la linea dell'area di rigore. Non è chiaro se il fallo si sia solo concluso o effettivamente concretizzato dentro l'area.

Massa in ogni caso non dà né la punizione, né il rigore (nel caso in cui il fallo si fosse concretizzato dentro l'area). Il VAR sarebbe potuto intervenire solo per assegnare il rigore. Visto che le immagini non sono chiarissime, ha fatto bene Valeri a non richiamare il collega. L'errore di Massa però è evidente: lui avrebbe dovuto fischiare fallo o prima o dopo l'ingresso di Ribery nell'area napoletana. E già nella prima giornata di Serie A ci sono forti polemiche arbitrali. Rivolte non soltanto al direttore di gara, ma anche al VAR.