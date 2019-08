Il tecnico serbo ha lasciato l'ospedale e raggiunto la squadra a Verona.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 18:31 | aggiornato 25/08/2019 18:43

Una notizia meravigliosa. Sinisa Mihajlovic, alle prese con una maledetta leucemia, sarà in panchina questa sera allo Stadio Bentegodi per guidare il suo Bologna contro l'Hellas Verona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver trascorso 40 giorni presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna per sottoporsi al primo ciclo di cure, nel pomeriggio odierno l'allenatore dei rossoblù ha raggiunto la squadra in albergo a Verona.

Il tecnico serbo è stato di parola. Aveva infatti promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima giornata di campionato e così sarà. C'è da scommettere che la squadra darà tutto per rendere orgoglioso Sinisa, che ovviamente dovrà prendere tutte le precauzioni del caso arrivando da un lungo periodo trascorso in una stanza di un reparto oncologico in quasi totale isolamento.