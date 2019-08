L'ex arbitro analizza l'episodio del rigore assegnato da Massa agli azzurri.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 13:52 | aggiornato 25/08/2019 16:58

Non si placano le polemiche dopo Fiorentina-Napoli, seconda partita della Serie A 2019/2020 che ha visto gli azzurri imporsi per 4-3 al Franchi. A far discutere è il calcio di rigore assegnato alla squadra di Ancelotti dall'arbitro Davide Massa per un contatto tra Dries Mertens e Gaetano Castrovilli che in realtà non c'è. Un episodio analizzato così sul suo sito dall'ex arbitro Luca Marelli:

Al minuto 40 l'episodio centrale della serata di Massa. In area di rigore della Fiorentina, Mertens finisce a terra dopo un presunto contatto con Castrovilli. Una precisazione prima di affrontare la circostanza: non è nemmeno ipotizzabile che Massa abbia fischiato il calcio di rigore per fallo di mano di Pulgar: il cileno la colpisce con la schiena. Il rigore è assolutamente inesistente. È possibile che un minimo contatto ci sia ma è l'attaccante del Napoli che calpesta il piede del difensore. Valeri (arbitro VAR) non ha richiamato il collega alla "on field review", avallando la scelta di Massa. Errato."

E su una possibile Prova TV scrive: