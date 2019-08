Doppietta del Kun e gol di Sterling per i ragazzi di Guardiola. Clamorosa sconfitta del Tottenham in casa contro il Newcastle, mentre il Wolverhampton si salva grazie a un rigore nel recupero.

di Daniele Rocca - 25/08/2019 19:39 | aggiornato 25/08/2019 19:46

Solo un piccolo incidente di percorso. Il pareggio con il Tottenham è stato archiviato in fretta dal Manchester City, che ha ritrovato il sorriso sul campo del Bournemouth. Una trasferta senza troppe difficoltà, messa in discesa da Aguero.

È la legge di quei due lì davanti. Non solo il Kun, Guardiola si coccola Sterling, il capocannoniere della Premier League insieme a Pukki con 5 gol. È dell'ex Liverpool il gol del raddoppio in chiusura di primo tempo, anche se nei minuti di recupero i padroni di casa riescono a dimezzare lo svantaggio con il neo entrato Wilson.

Nella ripresa il Manchester City torna in possesso della gara e crea numerose occasioni da gol. E al minuto numero 65 trova la rete della tranquillità. Negli ultimi minuti il Bournemouth prova a tornare sotto, ma Ederson fa il suo dovere e chiude la porta dei citizens. Nonostante sia solo la terza giornata, sono tre punti fondamentali per gli uomini di Guardiola, che tornano a -2 dal Liverpool solitario in vetta alla Premier League.

Getty Images L'esultanza del Manchester City a fine partita

Premier League: cade il Tottenham, si salvano i Wolves

Fa rumore la sconfitta casalinga degli Spurs contro il Newcastle. Anche se c'è la mano dell'arbitro Dean a rovinare i piani di Pochettino. Un rigore negato nel primo tempo ai danni di Son, e uno ancora più clamoroso nella ripresa su Kane, travolto in area da Lescelles. Decisivo per la vittoria deli Magpies il gol alla mezz'ora di Joelinton. Non sono esenti da critiche i calciatori del Tottenham: da Eriksen a Lucas Moura, passando per Lamela. Prima sconfitta in campionato dopo la vittoria all'esordio contro l'Aston Villa e il pareggio col City.

FULL-TIME Wolves 1-1 Burnley



A brilliant strike from Ashley Barnes is cancelled out deep into stoppage time as Jimenez coolly converts from the penalty spot#WOLBUR pic.twitter.com/K0d3OETaEN — Premier League (@premierleague) August 25, 2019

Un rigore di Raul Jimenez al quinto minuto di recupero salva il Wolverhampton dalla sconfitta casalinga contro il Burnely. I rivali del Torino nei playoff di Europa League erano andati sotto dopo pochi minuti dall'inizio del match grazie al gol di Barnes. Ma proprio quando le speranze dei Wolves sembravano infrante, ecco l'episodio della svolta. Penalty trasformato dal centravanti messicano, con i padroni di casa che centrano il terzo pareggio consecutivo in altrettante sfide.

