Recitava: "Traditore senza onore, togli il nostro numero dal tuo nome". Il riferimento dei supporter emiliani è chiaramente alla scelta del portierone juventino che in questa stagione indosserà la divisa numero 77. Non è una scelta casuale. Si tratta infatti del numero di maglia indossato all'inizio della sua carriera al Parma nonché l'anno di fondazione del gruppo organizzato Boys Parma.

Gianluigi Buffon è tornato ad assaporare la Serie A. Non ha giocato, il 41enne di Carrara, ha assistito dalla panchina alla vittoria per 1-0 (gol di Giorgio Chiellini al 21') della sua Juventus sul campo del Parma. Ma per lui è stata comunque una giornata particolarmente emozionante, rovinata in piccola parte da uno striscione comparso nella curva dei tifosi gialloblù.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK