MotoGP Silverstone: segui la gara in diretta live

Gli aggiornamenti live sulla gara MotoGP in Gran Bretagna oggi.

25/08/2019

MotoGP, gara Silverstone: diretta live e risultati

10/20 - Incidente tra KTM, entrata di Zarco su Oliveira ed entrambi vanno giù. Vinales in recupero sulla coppia Marquez-Rins. Rossi ha preso margine da Maverick, circa 1".

9/20 - Sorpasso molto bello di Rins a Marquez, cambia il leader della corsa! Ma solo per poco, dato che il pilota Honda poi si rimette in testa. Morbidelli risupera Crutchlow in quinta posizione.

8/20 - Ci sono 4 decimi tra Marquez e Rins. Il pilota Suzuki ha oltre 2" su Vinales, che prova ad allungare su Rossi. Crutchlow ha passato Morbidelli, è quinto. Miller tenta di avvicinarsi ai due. Intanto Nakagami si ritira.

7/20 - Vinales supera Rossi, si prende la terza posizione.

6/20 - Posizioni invariate davanti, ma Rins è sempre più insidioso e fa registrare il giro veloce. Mentre Vinales è sempre più attaccato a Rossi.

5/20 - Marquez mantiene Rins dietro, sono loro due a giocarsela in questo momento. Rossi a 1"2 dal pilota della Suzuki e con Vinales sempre più vicino. Rimasto un po' più indietro Morbidelli, tallonato da Crutchlow. Settimo Miller. Top 10 completata da Nakagami, P. Espargarò e Petrucci.

4/40 - Giro veloce di Marquez in 2'00"105. Rins rimane a contatto con il campione della Honda, Rossi cerca di ricucire i decimi di gap.

3/20 - Marquez continua a mantenere la leadership, Rins gli è addosso. Qualche decimo più indietro Rossi, che deve stare attento al recupero di Vinales e Morbidelli. Anche Crutchlow è lì. Solo dodicesimo Petrucci con l'unica Ducati ufficiale rimasta in gara.

2/20 - Marquez in testa alla corsa, tallonato da Rossi e Rins. Qualche decimo dietro la coppia Vinales-Morbidelli, poi Crutchlow e Miller. Rins supera Rossi e si mette al secondo posto.

1/20 giri - Marquez mantiene la prima posizione allo start, seguito da Rossi e Rins! Ma cade Quartararo e viene preso da Dovizioso, out entrambi! La Ducati prende fuoco e il forlivese deve essere soccorso, si è fatto male. Viene portato via in barella.

13:58 - Parte il giro di ricognizione.

13:53 - Sale la tensione sulla griglia di partenza, tutti i piloti si stanno concentrando al massimo in vista della partenza.

13:45 - Mancano 15 minuti allo start della gara MotoGP di Silverstone! 20 i giri previsti.

Valentino Rossi scatta dalla seconda posizione al fianco del poleman Marc Marquez

MotoGP Silverstone: il riepilogo dopo le qualifiche

Alle ore 14 italiane (le 13 locali) parte la gara MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Sul circuito di Silverstone i piloti si daranno grande battaglia. Stando a quanto visto nelle prove libere, ci sono più rider che possono puntare al podio e dunque è lecito attendersi lotta dall'inizio alla fine della corsa.

A partire dalla pole position è Marc Marquez, che nelle qualifiche ha stracciato tutti. Con la sua Honda RC213V sembra essere quello messo un po' meglio a livello di passo, però i colleghi cercheranno di rendergli vita difficile. Al suo fianco scattano un ritrovato Valentino Rossi su Yamaha e Jack Miller con la Ducati Pramac. Dietro di loro ci sono il rookie Fabio Quartararo, Alex Rins e Maverick Vinales. Un terzetto da tenere assolutamente d'occhio.

Terza fila aperta da Andrea Dovizioso, che con la Ducati spera di riuscire a replicare il successo del 2017. Con lui lì ci sono il connazionale Franco Morbidelli e il pilota di casa Cal Crutchlow. In quarta troviamo Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci e Aleix Espargarò. Partono indietro altri due italiani come Andrea Iannone (diciassettesimo) e Francesco Bagnaia (diciottesimo). Peggio è andata a Jorge Lorenzo, ventunesimo e penultimo, alle prese con problemi fisici.