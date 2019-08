Dopo l'incidente ed il ricovero presso il vicino ospedale di Coventry, Andrea è stato sottoposto ad esami approfonditi, che hanno scongiurato eventuali danni o lesioni permanenti.

L'incidente che ha coinvolto Quartararo e Dovizioso aveva lasciato senza fiato il paddock della MotoGP. Vedendolo in diretta, l'episodio è stato impressionante. Assistere alla moviola ha confermato che, senza dubbio, sia Fabio che Andrea se la siano cavata a buon mercato. Il francese ha perso il controllo della sua Yamaha che, scivolando, è andata ad incrociare la traiettoria della Ducati numero 04. Con tanto di impatto.

La ruota anteriore della Desmosedici colpisce la M1, facendo decollare il forlivese. Dopo il volo, l'impatto con il duro asfalto di Silverstone, nero come la pece. Mentre i piloti rotolano nelle vie di fuga, la Rossa si incendia, finendo la sua corsa contro le barriere. I soccorritori sono stati tempestivi e rapidi: per Quartararo solo uno spavento e qualche livido. Dovizioso, invece, è stato immobilizzato e caricato sulla lettiga.

Il check presso il centro medico del circuito ha indotto lo staff di medici alla decisione: precauzionalmente, meglio portare il pilota al vicino ospedale di Coventry, meglio attrezzato e pronto in caso di eventuali complicazioni. Una volta giunto in sede, Andrea si è manifestato scosso, disorientato. Una perdita di memoria di qualche minuto ha suggerito una pronta TAC, con l'obiettivo di verificarne le condizioni. Per fortuna, l'esame è stato negativo e l'italiano potrà rientrare a casa in serata. Dopodiché, il Dovi potrà cominciare a pensare alla prossima gara di MotoGP.

Il paddock della MotoGP tira un sospiro di sollievo: Dovizioso presto in sella

Stasera tornerà a casa, pensando che il peggio è ormai passato. Se l'è vista brutta il Dovi, ma che poteva fare? Certe dinamiche sono imprevedibili e, spesso, inevitabili. Quando la moto di un pilota cade davanti alla tua, si deve chiamare in causa buona sorte e doti da stuntman. Per fortuna, Andrea ha impattato, senza riportare danni o ferite difficile da curare. Vederlo fermo a terra, ha angosciato tutti, specialmente il rivale Quartararo, comunque incolpevole nella brutta dinamica.

Lo stesso team Ducati ha dichiarato come il francese non avesse alcuna responsabilità sulle spalle, ed il gesto è stato apprezzato da Fabio, che ha continuato a sincerarsi di come stesse Andrea. L'ospedale di Coventry è vicino al circuito di Silverstone, così, alcuni ragazzi di Borgo Panigale hanno raggiunto in loco il proprio corridore, per offrire supporto, rimanendo in contatto coi famigliari.

Da domani, il numero 04 non dovrà fare altro che riposare. I testi di Misano sono dietro l'angolo, importati per preparare al meglio la prossima sfida. Sarà il Marco Simoncelli ad ospitare il Gran Premio Riviera di Rimini e San Marino, fondamentale per Dovizioso e per la Ducati. Essendo il secondo in Italia, quello romagnolo sarà il weekend più importante di tutto il restante calendario della MotoGP.