Il Motomondiale sbarca a Silverstone per la 12esima tappa stagionale. Diretta TV su Sky MotoGP HD, in differita su TV8.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 25/08/2019 10:00

La classe MotoGP ritorna in pista a Silverstone per il 12esimo appuntamento stagionale, dopo la strepitosa vittoria di Andrea Dovizioso al Red BUll Ring. Marc Marquez resta saldamente al comando della classifica a quota 230 con un vantaggio di 58 punti sull'inseguitore forlivese della Ducati. Nelle prime 11 gare il Cabroncito ha ottenuto 6 vittorie, 4 secondi posti e un solo ritiro, mettendo a segno una tabella di marcia sproporzionata per gli avversari. Quando mancano otto gare alla fine del campionato il campione della Repsol non ha altri rivali che se stesso.

In casa Yamaha si cercano ulteriori conferme dopo i piccoli passi avanti registrati in Austria, dove la YZR-M1 ha dato evidenti sintomi di ripresa in termini di erogazione del gas e gestione delle gomme. Reduce dal 4° posto Valentino Rossi ha effettuato un nuovo sorpasso ai danni di Maverick Vinales che però dista una sola lunghezza, lasciando pienamente aperta la corsa per il miglior pilota Yamaha. Una sfida agguerrita che vede arrivare dalle retrovie anche l'arrembante Fabio Quartararo che, con un gap di appena 11 punti sul Dottore, mette il fiato sul collo al team factory.

Un anno fa Silverstone balzò alle cronache sportive per la gara annullata a causa della pioggia. Dopo i nuovi lavori di rifacimento del manto d'asfalto quest'anno non dovrebbero sorgere più problemi, sebbene ci sia qualche piccolo timore per gli sbalzi presenti sul tracciato inglese. Lungo 5,9 km, conta 8 curve a sinistra e 10 a destra, con il rettilineo principale di 770 metri. Delle 10 frenate 3 sono considerate altamente impegnative per i freni: la Stowe (curva 7) è la più impegnativa in virtù dello sforzo richiesto al pilota e all’impianto frenante, dove si passa da 326 km/h a 125 km/h.

Valentino Rossi pilota Yamaha

MotoGP, dove vedere il GP di Silverstone in TV e streaming

Il 12esimo Gran Premio di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. Il week-end di gara prenderà il via con la tradizionale conferenza stampa del giovedì alle ore 18:00. Sull'emittente satellitare, al termine delle prove libere e delle qualifiche, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. Il semaforo verde sulla gara scatterà domenica 25 agosto alle ore 14:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e molti altri ospiti. Il GP di Silverstone sarà trasmesso in diretta streaming su Sky GO e Now TV per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda anche su TV8 ma in differita.

Sabato 24 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

15:10-15:25 Q1

15:35-15:50 Q2

TV8

16:25 - Studio Moto - GP Live

17:10 - Moto - GP GP Gran Bretagna (Qualifiche)

17:55 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e Now TV

15:10-15:25 Q1

15:35-15:50 Q2

Domenica 25 agosto 2019

Sky Sport MotoGP HD

10:30-10:50 Warm-up

14:00 Gara

TV8

16:20 Studio MotoGP

17.00 gara MotoGP

18:00 Studio MotoGP

Sky GO e NowTV