I Red Devils hanno calciato tre penalty in altrettante giornate, segnandone solo uno. Il manager: "Stiamo ancora decidendo il rigorista". E Neville lo attacca.

di Andrea Bracco - 25/08/2019 10:26 | aggiornato 25/08/2019 10:31

In casa Manchester United difficilmente si dimenticheranno di quest'ultima settimana. I Red Devils arrivano da due partite che lasciano un solo punto e una marea di rimpianti. Il motivo? Molto semplice: tra Wolverhampton e Crystal Palace, la truppa di Ole Gunnar Solskjaer avrebbe seriamente avuto l'opportunità di fare bottino pieno. A condannare Paul Pogba e compagni sono stati due gravi errori dal dischetto: il primo, quello del Molineux, porta la firma dello stesso centrocampista francese, il quale - alla fine di un conciliabolo molto animato con Marcus Rashford - ha deciso di presentarsi davanti a Rui Patricio facendosi ipnotizzare dall'estremo difensore portoghese. La cosa ha scatenato più di una polemica: come può una squadra di questo calibro non avere una gerarchia definita per gestire queste situazioni?

Poche ore fa, a Old Trafford si è assistito alla scena opposta: questa volta a battere Guaita ci ha provato Marcus Rashford, ma il suo tiro - seppure angolato molto bene - si è infranto sul palo, lasciando il risultato fermo sull'1-1. E, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, nei minuti finale l'olandese Van Aanholt ha pensato bene di involarsi verso la porta avversaria per andare a segnare il gol di una clamorosa vittoria. Una beffa atroce, soprattutto se si considera che le Eagles non espugnavano Old Trafford dal lontano 1989. L'immagine di un Roy Hodgson festante a bordo campo fa da contraltare alla maschera di Solskjaer, scuro in volto non solo per la sconfitta, ma soprattutto perché consapevole di come i giornalisti avrebbero ricamato intorno a questa storia facendo passare in secondo piano la prestazione - peraltro non eccellente - della sua squadra.

E così in effetti è stato. D'altronde già in settimana, dopo l'episodio di Wolverhampton, i principali media inglesi si erano scatenati andando ad approfondire la vicenda rigorista in tutte le maniere. Poco prima della partita con il Palace, Sky Sport su Twitter aveva addirittura lanciato un sondaggio nel quale chiedeva agli ascoltatori chi, secondo loro, avrebbe dovuto calciare un eventuale penalty qualora la questione si fosse riproposta a breve. Risposte? La maggior parte ironiche, ma tra quelli che hanno preso sul serio il quesito posto dall'importante broadcaster britannico ha vinto proprio Rashford.

Marcus Rashford si dispera dopo il secondo rigore consecutivo sbagliato dal Manchester United: in queste prime tre giornate i Red Devils hanno calciato altrettanti penalty, segnandone solo uno

Manchester United, rigori fatali. E sul web dilaga il razzismo...

E così è stato, con risultati tutt'altro che memorabili. Eppure, nonostante il rigorista principale del Manchester United - sulla carta - fosse Paul Pogba, nell'immaginario collettivo il centravanti inglese viene visto come uno in grado di gestire al meglio questi momenti delicati, visto che uno dei rigori più pesanti dell'epoca recente, quello del Parco dei Principi di Parigi durante la scorsa Champions League, era stato proprio lui a realizzarlo. Errori che possono capitare, certo, come confermato dallo stesso Solskjaer nell'immediato postpartita:

Due rigori consecutivi sbagliati? Lo so, ma fa parte del gioco, a volte succede. Anche io ne ho sbagliato qualcuno. Se avessimo segnato la partita sarebbe cambiata ma vuol dire che miglioreremo. In ogni caso non sono contento della prestazione.

Poi, come già accaduto con Pogba, Rashford è stato purtroppo fatto oggetto di miserabili insulti razzisti tramite social network. Messaggi tristi e rancorosi, dai quali il manager norvegese e la società si sono subito dissociati. Purtroppo, nonostante le minacce della dirigenza inglese, sito e pagine web del club sono stati presi d'assalto da minacce irripetibili, che hanno scosso nuovamente un ambiente già in settimana molto chiaro sulla questione. La società ha detto che perseguirà con ogni mezzo queste persone e, se sarà il caso, si metterà a disposizione della polizia per individuarle una a una.

Nel frattempo però sono stati gli stessi giocatori a farsi sentire. Dopo gli assalti xenofobi a Pogba fu Rashford a schierarsi apertamente contro queste persone, mentre nel post Crystal Palace è stato Martial a dissociarsi apertamente, dicendo che il calcio dovrebbe unire e non dividere. Concetti triti e ritriti, che però - evidentemente - necessitano di essere ripetuti come un mantra per farli assimilare ala maggior parte di "keyword cowards", come li ha definiti il manager norvegese.

Gary Neville al vetriolo: "Un rigore non è la tombola, non siamo bambini di 5 anni"

Tornando al problema atavico dello United dagli undici metri, curiose e forti sono state le reazioni esterne alla squadra. Per esempio, Gary Neville giorni fa ci era già andato giù pesante:

Il rigorista va deciso nello spogliatoio e una volta in campo non ci devono essere più malintesi. Stiamo parlando di una cosa seria, non di una partita a tombola o di bambini di 5 anni che giocano nel giardino della scuola.

L'opinionista di Sky Sport, che fa pesare la sua storica vicinanza al club, ha poi affondato il colpo partendo dalle dichiarazioni postpartita del suo ex compagno di squadra. Solskjaer, interpellato sull'argomento, ha detto che al momento il ruolo principale non è ancora stato definitivamente stabilito e che sia Pogba che Rashford si stanno allenando molto sul fondamentale. Parole inaspettate, che hanno scatenato anche facili ironie da parte di Gary Lineker.

La statistica che fa ben sperare: Red Devils primatisti nella classifica dei rigori segnati

Eppure Solskjaer ha un motivo per sorridere. Secondo uno studio portato avanti dal Daily Express, il Manchester United è la squadra che ha segnato più rigori da quando è stata fondata la Premier League. Il campione preso in considerazione raggruppa tutti i giocatori che si sono presentati almeno 8 volte sul dischetto. Il primatista dei Red Devils è Wayne Rooney con 19 gol su 27 rigori calciati, una statistica che non stupisce se si considerano gli anni di militanza in rosa. Dietro di lui si posizionano Eric Cantona (14 su 14: nessun altro ha fatto meglio) e Cristiano Ronaldo, quest'ultimo con 11 gol su 14 tentativi.

Subito fuori dal podio troviamo Dennis Irwin (7 su 8), Robin Van Persie (6 su 8) e, guarda un po', proprio Paul Pogba. Il francese ha segnato solo 6 rigori su 11, quindi il problema sollevato dai vari opinionisti inglesi è reale e va risolto il prima possibile, nonostante Solskjaer abbia più volte ribadito di come spesso l'errore sia frutto del caso. Nel frattempo, però, il giornalista di ESPN Steve Nicol ha dedicato una buona fetta della sua trasmissione all'analisi sulla scelta del rigorista ideale secondo certi parametri. Uno studio interessante che, forse, al Manchester United dovrebbero cominciare a prendere in considerazione.