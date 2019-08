L'esterno regala a Simeone il primo successo a Butarque, dopo tre anni di delusioni. Grande prova del talento portoghese, che ha ormai fatto dimenticare Griezmann.

di Andrea Bracco - 25/08/2019 20:51 | aggiornato 25/08/2019 20:58

Spazzare la maledizione di Butarque e rosicchiare due punti al Real Madrid. Erano questi i due obiettivi principali dell'Atletico Madrid, impegnato sul campo del Leganes in uno dei posticipi domenicali in Liga. I Colchoneros, che in casa dei biancoazzurri hanno pareggiato tre volte senza mai vincere (due pareggi per 0-0 e un 1-1 lo storico), sono riusciti a centrare entrambi i bersagli grazie, soprattutto, a un ottimo secondo tempo. A decidere la partita ci ha pensato Vitolo, da subentrato, sfruttando alla grande un assist dell'incontenibile Joao Felix.

Simeone opta per il solito 4-4-2 con tutti gli uomini chiave al loro posto, come già ampiamente pronosticato negli scorsi giorni. In attacco ci si affida alla forma e alla qualità del lusitano, che proprio un anno fa segnava il suo primo gol nel professionismo con la maglia del Benfica. Il talento portoghese viene affiancato da Alvaro Morata, in palla dopo l'ottima prestazione condita da gol vittoria nel derby col Getafe all'esordio. La linea a quattro mediana è comandata da Thomas e Saul, con Koke dirottato a destra e il solito Lemar - ormai entrato stabilmente nel giro dell'undici titolare - sull'out mancino. In difesa, davanti a Oblak, giocano Trippier, Savic, Gimenez e Mario Hermoso, quest'ultimo adattato a sinistra causa squalifica di Renan Lodi.

Pellegrino risponde con tre centrali e i due soliti laterali molto bloccati nella metà campo difensiva. In porta gioca Juan Soriano, con il gigantesco nigeriano Omeruo, Rodrigo Tarin e il greco Siovas a protezione. Sulla fascia destra agisce uno dei nuovi arrivi estivi, il venezuelano Rosales, mentre a sinistra si muove il solito Jonathan Silva. In mediana l'ex Athletic Eraso fa da elastico per collegare il reparto centrale con l'attacco, supportato da Roque Mesa - dal quale il tecnico dei Pepineros si attende molto - e dalla meteora granata Ruben Perez. Davanti, con En-Nesyri, Braithwaite vince il ballottaggio con Carrillo.

Liga, la cronaca di Leganes - Atletico Madrid: Cholo camaleonte, locali non pervenuti

Il primo tempo non offre molte emozioni, ma in compenso mette in mostra diverse idee tattiche che Simeone aveva provato in settimana. Il Cholo, nonostante le idee d'origine, parte subito con una difesa a tre, nella quale Mario Hermoso si posiziona da centrale di sinistra e Trippier si alza sulla linea dei centrocampisti. La mossa funziona, perché dopo una manciata di minuti la prima occasione da gol per i Colchoneros arriva sull'asse tra l'inglese e Koke, bravi a scambiare nello stretto prima di mettere Morata davanti a Soriano. Il centravanti spara a lato, ma spaventa i Pepineros.

Verso il minuto numero 20 l'Atletico cambia nuovamente pelle: Lemar si accentra andando a sistemarsi dietro a Morata, affiancando Joao Felix e la mina vagante Koke. Con due linee verticali e Thomas a fare da spartiacque davanti alla difesa, la squadra di Simeone copre il campo molto bene e, poco dopo la mezzora, Trippier scavalca la difesa locale con un lancio che pesca in area ancora una volta Morata, ma l'ex Chelsea sbaglia nel tentativo di scavalcare il portiere avversario con un pallonetto. Joao Felix tra le linee crea scompiglio e togliergli la palla è decisamente complicato, anche se la linea a cinque bloccata sulla trequarti difensiva chiude ogni spazio al talento lusitano.

E il Leganes? Poca roba veramente: l'unico tentativo serio del primo tempo arriva verso il 35esimo minuto, con En-Nesyri che impegna Oblak in una parata bassa, ma poco dopo l'assistente di Bengoechea alza la bandierina segnalando una posizione di fuorigioco. Nel frattempo Pellegrino deve giocarsi anche il primo cambio della partita, mandando in campo l'esperto Bustinza per l'infortunato Tarin. Eraso e Roque Mesa vengono ingabbiati molto bene e nessuno è più in grado di smistare il gioco, ma l'impressione è che al tecnico - nonostante tutto - la piega che ha preso il match vada più che bene.

La ripresa: Joao Felix incanta, Vitolo sentenzia

Il secondo tempo riprende fedelmente la falsariga del primo, con l'Atletico che parte forte e crea un paio di occasioni importanti nei primi minuti di gioco. Quella più importante capita sul destro di Joao Felix, servito da uno spiovente proveniente dalla destra da parte di Koke. Il centrocampista sradica la palla a un avversario sulla linea di fondo e pesca il portoghese, ma la girata volante finisce sopra la traversa di Soriano. Sul ribaltamento di fronte il Leganes sfiora il vantaggio: En-Nesyri si procura un calcio di punizione che Silva stampa sul palo. Dal corner successivo prima Siovas e poi Rosales provano a sorprendere, senza fortuna, Oblak.

Ma il match ormai si è stappato e le occasioni piovono a ripetizione. Morata serve a Saul la palla del vantaggio, ma Omeruo - nel tentativo di anticipare l'avversario - colpisce di testa verso la propria porta colpendo il palo. Pochi istanti dopo Eraso si libera al tiro e costringe Oblak a una difficile respinta bassa. Pellegrino capisce che il momento è buono, soprattutto quando Simeone decide di mischiare le carte mandando dentro Vitolo per Hermoso, ripristinando la difesa a quattro con l'abbassamento di Saul.

🔥Le but de Vitolo sur un très bon travail de João Felix ! Bravo 👏🏼pic.twitter.com/0tg9bt0bRb — Atlético France 🇫🇷 (@AtletiFrance_) August 25, 2019

Col 4-3-3 i Colchoneros guadagnano in ampiezza, andando a cercare l'uno contro uno in più zone del campo. Thomas, già ammonito, lascia spazio a Marcos Llorente, che appena entrato gioca la palla decisiva per il vantaggio dell'Atletico. L'ex Real apre sulla destra per Joao Felix, bravo a infilarsi in mezzo a quattro avversari per trovare l'imbucata vincente appannaggio di Vitolo. L'ex Siviglia impatta subito bene sul match, confermandosi tra i migliori dodicesimi della Liga, tanto è vero che il Leganes fa parecchia fatica a tenerlo quando viene armato in velocità.

Nei minuti finali il ritmo scende, con Simeone che manda in campo Felipe per difendere il vantaggio. I Pepineros buttano qualche palla in area e provano a sperare nei calci piazzati, ma l'Atletico difende bene e si porta a casa tre punti fondamentali. Da sottolineare la prestazione di Joao Felix: a 20 anni il campioncino portoghese ha preso non solo il numero, ma anche il posto di Griezmann nell'immaginario collettivo. Le sue giocate fanno stropicciare gli occhi e, l'impressione, è che siamo solo all'inizio di una sfolgorante carriera.