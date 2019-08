Le parole del centrale olandese dopo la partita contro il Parma trascorsa in panchina per 90.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 12:03 | aggiornato 25/08/2019 12:08

Dopo Parma-Juventus, match che ha aperto la Serie A 2019/2020 e che ha visto i bianconeri imporsi per 1-0 grazie al gol di Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt ha parlato al quotidiano olandese AD, dichiarandosi sorpreso per aver passato 90 minuti in panchina:

Ovviamente avrei preferito giocare. Non mi aspettavo di andare in panchina, ho pensato solo ad allenarmi duramente e quindi non ho letto o sentito cosa si dicesse sulla formazione titolare. Comunque rispetto la decisione dell'allenatore

L'ex Ajax ha proseguito:

Devo essere anche realistico, mi sto ancora ambientando qui in Italia e non è scontato giocare al debutto. E la coppia che ha giocato, Bonucci-Chiellini, è stata a lungo considerata la coppia di difensori centrali più forte al mondo. Dovrò conquistare il mio posto in questa stagione

Poi ha concluso: