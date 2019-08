Il centravanti del Leicester, insultato durante tutta la partita, esulta in faccia ai fan dello United. Web e critica divisi, ma c'è chi lo vuole sindaco della città.

1 condivisione

di Andrea Bracco - 25/08/2019 13:31 | aggiornato 25/08/2019 13:36

Che la partita tra Sheffield United e Leicester sarebbe stata una gara speciale per Jamie Vardy si era già capito durante la settimana. I tifosi delle Blades si erano chiamati a raccolta allo stadio per "accogliere" uno dei nemici storici giurati, tra i calciatori più odiati di quelli attualmente in giro per l'Inghilterra. Non è complicato ipotizzarne i motivi: il centravanti del Leicester non ha mai nascosto di essere una grande tifoso del Wednesday, rappresentante dell'altra metà della città nella quale lo stesso Vardy è nato e cresciuto, sia calcisticamente che umanamente. Arrivati al punto di scendere in campo per il riscaldamento, i giocatori delle Foxes si sono rifugiati sotto il settore ospiti alla ricerca della carica necessaria per affrontare un match molto complicato.

Lo hanno fatto tutti, o quasi. Già perché Jamie, accolto da fischi e insulti molto pesanti, si è subito diretto in mezzo al campo e ha lanciato uno sguardo di sfida verso la Kop, il settore più caldo della tifoseria United. Un'occhiata penetrante, in silenzio tra le migliaia di parole che gli piovevano sulla testa, quasi come a studiare la migliore vendetta possibile per zittire Bramall Lane. Al centravanti del Leicester sono bastati 38 minuti per risolvere la questione: dopo un paio di tentativi andati a vuoto, Vardy ha letto perfettamente l'ennesimo suggerimento del talento James Maddison e bruciato la difesa biancorossa, andando a sbloccare una partita poi vinta 2-1.

La gioia è incontenibile, soprattutto perché il goal viene segnato in faccia ai suoi contestatori. E quindi, come ampiamente prevedibile, non poteva mancare l'esultanza polemica, con il numero 9 che si ferma a guardare i "nemici" portandosi le mani alle orecchie. Il gelo caduto sull'affascinante impianto di Sheffield, città famosa per la sua anima proletaria e operaia, completa uno di quei momenti che, da quelle parti, verrà ricordato per parecchi anni.

Jamie Vardy durante la partita giocata e vinta dal Leicester a Bramall Lane: il centravanti, grandissimo tifoso del Wednesday, ha esultato in maniera polemica contro i tifosi dello United che lo insultavano

Vardy segna ed esulta in faccia ai rivali: le reazioni del web

Jamie Vardy è figlio di una realtà grigia che, da ragazzino, lo ha portato a scontrarsi con la vita vera. Quella vita di strada, raccontata in una delle autobiografie più belle e sentite pubblicate negli ultimi anni. Sin da bambino, quando papà lo portava a vedere lo Sheffield Wednesday, la punta delle Foxes ha sviluppato la classica allergia da rivalità con lo United. Un rapporto burrascoso, che in adolescenza lo portò a rifiutare la corte dei dirigenti biancorossi dopo aver giurato fedeltà ai colori del suo cuore. A 16 anni però il Wednesday lo scarica, escludendolo dal settore giovanile non solo perché la società non crede più in lui, ma anche per motivi caratteriali visto che, in quel periodo, Vardy si fa sei mesi con il braccialetto elettronico costantemente acceso dopo essere stato arrestato a causa di una rissa.

Sheffield United fans were abusing Jamie Vardy every time he touched the ball yesterday, so he celebrated like this when he scored. 🙌



You love to see it. 😂 pic.twitter.com/8O6YEyiFZf — Football Tweet (@Football__Tweet) August 25, 2019

La sua trafila è così ricominciata dai dilettanti, affiancata dalla dura esperienza nel mondo del lavoro. Metalmeccanico di giorno, calciatore di notte: nonostante ciò, il sentimento per gli Owls non è mai passato, perché la fede calcistica puoi anche provare a sopirla e combatterla, ma se è un grande amore ritornerà sempre da te. La sua parabola è ormai nota a tutti: nel 2012 il Leicester ci punta su e, pochi anni dopo, i suoi gol sono decisivi per la conquista del titolo. A differenza degli eroi, Vardy ha deciso di rimanere in città con somma soddisfazione di Brendan Rodgers, che subito dopo l'esultanza di Bramall Lane è stato immortalato dalle telecamere con un'espressione per niente sorpresa.

Interrogato al termine del match, l'ex manager di Liverpool e Celtic ha preferito soprassedere chiudendosi in una mezza risata, non particolarmente apprezzata dallo studio. A reagire in maniera abbastanza particolare sono stati i tifosi dello United: ovviamente nei social network sono prevalsi messaggi contenenti insulti e minacce ma, sorprendentemente, ci sono anche molti che hanno accettato lo sfottò.

I fans del Wednesday invece si sono fatti trascinare. Tra di loro è pensiero diffuso che il cerchio - prima o poi - debba chiudersi e che quindi Vardy prima poi rivestirà la maglia degli Owls, ma nel frattempo c'è chi inneggia al suo gesto candidandolo addirittura a sindaco della città.

Sir Jamie Vardy Mayor of Sheffield #swfc — Daniel Archer 🦉 (@danielarcher92) August 24, 2019

Can’t wait for vardy to finish his career at #swfc what a bloke https://t.co/xXaEosdDFG — olly scott (@olly13x) August 24, 2019

La sfida non si è però solo limitata all'episodio del gol. Nella ripresa il numero 9 del Leicester ha acceso una mezza rissa con un difensore avversario, reo di essere entrato con troppa foga su Maddison. L'arbitro ha fatto fatica a riportare la calma e, stranamente, si è risparmiato un cartellino giallo che sarebbe stato meritato. Poi, a bocce ferme, la signora Vardy ha rincarato la dose pubblicando un messaggio su Twitter nel quale appoggiava l'esultanza del marito.

Haha 😂 that celebration is everything — Rebekah Vardy (@RebekahVardy) August 24, 2019

Insomma, il pomeriggio è stato molto movimentato e non poteva essere altrimenti. Erano anni che Jamie aspettava il suo derby personale contro le Blades, giustiziate nella ripresa dal bellissimo gol di Barnes. La sua rete ha aperto a una vittoria importante, che proietta il Leicester a quota 5 punti in classifica dopo tre partite, proprio a ridosso delle capoliste. Ma, almeno in questo caso, c'è dell'altro, qualcosa riassunto perfettamente nella risata di Rodgers. Il manager se l'aspettava? Probabile, conoscendo Vardy. Fatto sta che la storia pare essere ben lontana dalla sua fine, arricchita di un nuovo capitolo destinato a ravvivare una rivalità già molto forte.

E il giocatore? Non ha parlato, forse convinto a stare in silenzio dalla società, ma nei giorni scorsi si era già reso protagonista di una polemica a distanza con il difensore del Manchester United, Harry Maguire, prodotto del vivaio dello Sheffield United. Che, dopo il momentaneo pari sul Leicester, aveva celebrato il momento con un tweet, salvo poi incassare la delusione qualche minuto più tardi con tanto di rimozione del post. Anche questa volta, ha vinto Jamie Vardy.