Il rientro di Gallinari e Datome ha dato un nuovo volto all'Italia che se l'è giocata con Francia e Serbia, sapendo di avere ancora margini.

di Simone Mazzola - 25/08/2019 13:39 | aggiornato 25/08/2019 13:44

Ormai ci siamo. Dopo l'amichevole di qualche ora fa contro la Francia, il cammino dell'Italbasket verso il mondiale di Cina è praticamente completato. L'ultimo impegno di domani contro la Nuova Zelanda deve solo far sì di preservare chi dovrà poi trainare il carro al mondiale e sciogliere gli ultimi dubbi sui convocati. Possiamo dire che questo percorso d'avvicinamento ha portato indicazioni come sulle montagne russe e proprio per questo serve contestualizzarle.

Il torneo di Verona, giocato senza i big ma anche senza avversari degni di nota, se facciamo eccezione per la Russia (con cui abbiamo perso in volata), è servito a coach Meo Sacchetti per inquadrare cosa e come i gregari avrebbero potuto contribuire o anche semplicemente trovare il giusto posto all'interno del tessuto connettivo della squadra. In quel momento sono arrivati i primi tagli e quindi la definizione di quello che sarebbe stato l'assetto ideale per Sacchetti.

Da lì sono arrivati altri due tornei, Acropoli e AusTiger, che sono stati il perfetto esempio di cosa manchi alla nostra nazionale per lottare ad alti livelli e invece cosa si debba fare per poterci perlomeno stare al livello da medaglia. Quello è l'obiettivo a cui si deve tendere, in cui è difficile pensare di poter arrivare, ma con il quale perlomeno puoi competere e giocartela fino in fondo grazie a identità, coesione e un gruppo che voglia sporcarsi le mani in difesa. Ed è questo proprio il significato di contestualizzare le partite e soprattutto i risultati ottenuti, che sono stati praticamente sempre sconfitte, ma con natura e maturazione diversi.

Gallo e Gigi per una grande Italia

Italbasket: Acropoli ingenerosa tra cose da salvare e allarmi

La Grecia di Giannis Antetokounmpo ha messo in evidenza tutte le mancanze strutturali della nazionale di Sacchetti che, come quasi tutto il mondo, non ha un'arma competente contro l'MVP dell'NBA, ma soprattutto non ha mai dato l'impressione di poter e soprattutto voler competere. Qualche testa bassa, qualche linguaggio del corpo non idoneo all'occasione e tanta fatica tecnica e di talento, perchè la mancanza di Gigi Datome e Danilo Gallinari, in recupero dai rispettivi infortuni, pesava troppo in un contesto come quello che ci vedeva contro una contender.

Lo scontro con la Serbia è stato, se vogliamo, uno schiaffo ancor più pesante nei numeri ma non necessariamente nella sostanza. La squadra di Djordjevic è la più ingiocabile per noi visto il tonnellaggio vicino a canestro, stante la nostra totale assenza di mismatch positivi anche lontano da canestro. Nel momento in cui può combinare spesso in campo contemporaneamente Marjanovic, Jokic, Raduljica e Milutinov, crea già solo con la loro presenza rotazioni forsennate per Sacchetti. Qualche segnale positivo c'è stato, ma contro quel tipo di talento è impossibile negoziare se non sei al top, figuriamoci con quelle assenze. Ma le notizie buone sono arrivate presto e parlavano del rientro di Datome e Gallinari per l'ultimo torneo.

Serbia 2.0 e Francia, che bei segnali!

Cosa può cambiare a una sola settimana di distanza? Il mondo verrebbe da dire. Nonostante una coppia Gallo-Gigi ben più che arrugginita a livello di ritmo partita, la solo loro presenza è stata fondamentale per permettere agli altri di interpretare il ruolo per cui sono parte di questa spedizione: essere gregari e fare i gregari. Da qui ne è nata un'ottima difesa, la capacità di prendere solo 24 punti nel secondo tempo dalla Serbia che, al momento, è la favorita per la vittoria finale anche davanti a Team USA e far vedere lampi di quella nazionale cinica, concreta e vogliosa che vorremmo e dovremmo vedere già da sabato prossimo. È arrivata comunque una sconfitta, in volata e a causa di un'invenzione di Jovic, che però ha regalato grandi sorrisi per i miglioramenti.

Oggi invece è arrivato il confronto con la Francia, un'altra pretendente al titolo che però, vista la conduzione della partita, sembra piuttosto arrugginita e ancora in cerca di un'identità. I nostri hanno giocato con grinta e applicazione nel primo tempo rimanendo sempre a contatto, ma soprattutto hanno risposto da vera squadra dopo la sfuriata di Fournier del terzo quarto. Ampia doppia cifra di vantaggio per i transalpini e gli azzurri che, punto dopo punto e giocate difensive dopo giocate difensive, hanno portato la partita sino all'ultimo libero di Belinelli che sul -2 ha dovuto sbagliare senza possibilità di rimbalzo offensivo. Cosa portiamo a casa da questo torneo? La consapevolezza esatta e precisa di cosa ci serva e a cosa non possiamo rinunciare per competere ad alti livelli, ma oltre a questo sappiamo anche che, con intensità, difesa e sacrificio possiamo giocarcela, anche con i top team. Questo non ci deve far automaticamente pensare che questa Italbasket arrivare all'ultimo ballo, perchè nei finali tirati abbiamo sempre e comunque perso, ma di certo la misura di valutazione tra Acropoli e Cina trova basi più solide oggi, dopo queste due partite.