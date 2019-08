Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Lecce.

25/08/2019

Alla vigilia di Inter-Lecce, Monday Night della prima giornata di Serie A, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per presentare la partita e non solo.

C'è tanta voglia di iniziare. C'è grande emozione perché si parte con una nuova sfida impegnativa. C'è grande entusiasmo e passione, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto da quando siamo partiti. Ho trovato uomini oltre che calciatori e questo è molto importante per me. Partire con il piede giusto è molto importante, ma per me sarà fondamentale vedere il giusto atteggiamento, la giusta idea, il giusto entusiasmo e la giusta passione. Oltre a vincere la partita, vogliamo cercare di portare un'idea nel quale il tifoso si possa riconoscere. Ci tengo tanto a questo aspetto, voglio che il tifoso interista sia orgoglioso della sua squadra. C'è tutto un ambiente nuovo da conquistare, ma l'unico mezzo che abbiamo è lavorare sodo per costruire qualcosa di importante

Sul mercato:

Credo sia giusto ne parli la società. Da parte mia nei confronti dei dirigenti e da parte loro nei miei c'è grande chiarezza e c'è un grande rapporto di stima reciproca, quindi sono contento di ciò che stiamo creando

Sulle possibilità di vincere lo Scudetto:

Io ho sempre detto che nella nuova sfida volevo sentire di avere anche una minima possibilità di poter competere per la vittoria. Penso che qui stiamo lavorando nella giusta maniera, stiamo costruendo qualcosa di importante. Ciò che posso dire è che la rincorsa è iniziata. Devo essere obiettivo e dire che sicuramente c'è un gap molto importante nei confronti di due squadre, Juventus e Napoli. Però, come ho sempre detto, non vogliamo porci limiti. Solo il tempo ci dirà per cosa lotteremo. Di sicuro non dobbiamo solo lavorare bene, dobbiamo lavorare meglio degli altri. Mi dà fiducia avere un gruppo di giocatori che ha voglia di fare e che mi dà grande disponibilità. Quando c'è questo dico che non bisogna darsi limiti

Poi si sofferma sul gap con Juve e Napoli:

Io penso che oltre al mercato sia importante riuscire a creare una base solida, una squadra che ha grande convinzione, che crede in quello che fa. Solo il tempo potrà dire se questo gap è diminuito. Juve e Napoli sono intervenute in maniera importante sul mercato facendo cose giuste per cercare di migliorare, così come abbiamo fatto noi. Ma non guardiamo le altre, concentriamoci su noi stessi e cerchiamo di dare il massimo. Il primo obiettivo è rendere orgogliosi i nostri tifosi della squadra. Se lo raggiungeremo sarà già importante. Io ho aspettative altissime, me le creo da solo proprio perché ho bisogno di questa pressione e di questa aspettativa. Cerco di trasferire queste aspettative ai miei giocatori perché non voglio che si creino alibi. Sono contento del percorso che abbiamo fatto insieme al club e ai calciatori fino ad ora. Quando arrivo al campo sono felice perché so che trovo un gruppo di calciatori pronti a sacrificarsi e a sudare. Questo non è scontato

Su Icardi:

Io ho grande rispetto nei confronti di tutti. Ciò che posso dire è che da parte mia non c'è nessuna turbativa. Stiamo lavorando in maniera seria e non ci sono situazioni di disturbo. Sapete benissimo che linea è stata presa nei confronti del giocatore e ripeto, da parte mia non vedo nessuna turbativa

Sul rapporto con i tifosi:

Empatia con i tifosi? Io in passato non l'ho mai cercata, c'è sempre stata. Io sono questo, nel bene e nel male. Non c'è niente di studiato. Io non vado a cercare la simpatia del tifoso, io sono questo e quando sposo una causa divento totale per la causa, nel bene e nel male. Sono contento che ci sarà il pienone allo stadio. C'è tanto entusiasmo e lo avvertiamo, è molto importante per noi. Inevitabilmente noi con le prestazioni dovremo cercare di meritarci questo entusiasmo e questa passione per l'Inter

Sul Lecce:

Sicuramente c'è emozione, a Lecce sono nato e il Lecce ce l'ho nel cuore. Il sorteggio è stato particolare ma sono contento di affrontare il Lecce perché vuol dire che è in Serie A. Vengono da due anni straordinari e saluterò tanti amici. Sarà una bella partita, ma inevitabilmente domani saremo avversari

E quando gli chiedono su quale giocatore scommetterebbe, risponde:

Se noi vogliamo ambire a un campionato importante, tutti i giocatori devono aumentare il loro livello. Se penso a ciò che so fare meglio, dico che è migliorare i calciatori. Non mi piace fare solo un nome, ma se vogliamo ambire a combattere per risultati importanti dico che tutti devono migliorare. Lo si può fare solo attraverso il lavoro. Abbiamo giocatori di prospettiva in rosa come Esposito, Pirola e Agoumé. C'è un buon gruppo di giocatori, devono migliorare tutti se vogliamo ambire a qualcosa di importante. C'è grande disponibilità da parte loro e io sono contento di essere il loro allenatore

Su Lukaku:

Romelu è arrivato carico di entusiasmo, è un ragazzo solare che si è fatto ben volere sin da subito dal gruppo. Si è messo totalmente a disposizione e questa è la cosa più bella. Sta lavorando duramente anche lui, è arrivato dopo un periodo in cui era ai margini allo United, quindi non è al 100%. Ha grandi margini di miglioramento, ha un potenziale enorme, ha solo 26 anni. L'ho provato in coppia con Lautaro, con Politano e con Esposito: sono contento della sinergia che sta nascendo tra questi giocatori

