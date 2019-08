Come riportato da diverse testate greche, all'interno del pacco consegnato c'era del souvlaki, un piatto greco servito nei fast food fatto di carne e verdure grigliate infilate in uno spiedino.

Una visita tutt'altro che inaspettata, visto che sono stati proprio gli arbitri a ordinare cibo a domicilio in vista del match poi terminato 1-1. Una scena, questa, che ha ovviamente fatto il giro del mondo, soprattutto perché era l'esordio della tecnologia in Grecia e quindi l'attenzione era massima.

Allo Stadio Municipale di Lamia stava iniziando la partita valida per la prima giornata di Super League greca tra Lamia e Panathinaikos, quando in sala VAR qualcuno ha bussato alla porta. Sì, tutto vero. Gli arbitri addetti alla tecnologia si sono girati e un rider ha lasciato una busta vicino a loro.

