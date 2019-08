Il direttore sportivo dei viola ha parlato dopo la discussa sconfitta contro il Napoli.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 00:18 | aggiornato 25/08/2019 00:24

Al termine di Fiorentina-Napoli, match della prima giornata di Serie A che ha visto prevalere la squadra di Carlo Ancelotti per 4-3, ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè:

Non credo sia il caso di fare polemiche alla prima giornata. Io mi fido degli arbitri e delle spiegazioni tecniche che mi hanno dato, le reputo valide. Mi hanno detto che hanno evidenziato particolari situazioni con delle telecamere basse che noi non abbiamo. Perché non fidarsi? Massa è un grandissimo arbitro, Valeri che era al VAR anche. Mi tengo il bel gioco e dico ai tifosi che la stagione sarà di transizione per creare qualcosa di importante. Pensiamo alla partita eccezionale che abbiamo fatto, era tanto che non si vedevano partite simili qui a Firenze. Ripeto, con questa proprietà, con questa città e con questi tifosi diventeremo altamente competitivi

Pradè ha proseguito:

All'inizio sembravamo una squadra di Premier per intensità, a questi ritmi ci sta sbagliare. Anche i più esperti danno una grossa mano. Castrovilli è forte, moderno, cerca sempre di entrare dentro ed è bravo anche in copertura. Badelj e Pulgar sono funzionali al nostro gioco. Come non essere felici dei nostri giovani? Le cose vanno fatte con il tempo, chiedo ai tifosi di avere pazienza, li faremo divertire. Credo sia giusto citare anche Venuti, Sottil e Chiesa. Sono tutti prodotti della nostra Primavera ed è un motivo di orgoglio

Sul mercato:

Raphinha ci piace, ma da qui a dire che lo abbiamo preso ce ne passa. Sarà una settimana movimentata, la nostra priorità è capire se uscirà Biraghi o meno. Cercheremo un quarto esterno alto, bisogna averne quattro

Su Rocco Commisso: