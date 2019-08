Parlano il Chief Football Officer e il direttore sportivo dei rossoneri.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 17:55 | aggiornato 25/08/2019 18:00

Il Chief Football Officer del Milan, Zvonimir Boban, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti affrontati dal dirigente rossonero, a cominciare dall'obiettivo per l'attacco numero uno, Angel Correa:

Il Milan è una società corretta ed elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l'Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico

E quando gli chiedono un commento sulla campagna acquisti dell'Inter, risponde:

Non voglio paragonare gli operati, tantomeno discutere sul mercato delle altre società, ma posso dire che solamente il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no. Secondo noi, stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche, che sono reali. Ci vorrà del tempo, ma siamo il Milan e quindi dobbiamo in qualche modo bruciare le tappe. Ne siamo tutti consapevoli. Poi, i grandi nomi possono anche non corrispondere ai giocatori giusti: Kakà lo conosceva qualcuno quando è arrivato? Sono convinto che alla fine i nostri tifosi saranno contenti delle nostre scelte. La verità è che non cerchiamo fuochi d'artificio insensati come qualche anno fa. Bisogna fare le scelte calcisticamente più logiche, il resto è fatto di mille motivi

Boban ha proseguito:

Sappiamo quale sia il ruolo del Milan. Anche se in questo momento deve tenere un profilo basso, resta sempre un club di appeal mondiale. Non vorrei che si scambiasse il basso profilo con l'assenza di ambizione. Il nuovo proprietario ha portato stabilità e l'obiettivo - altrimenti, né Paolo e nemmeno io saremmo qua - è un Milan vero, un Milan che ritorni a essere protagonista e vincente, giocando un calcio offensivo e di carattere. Il presidente Scaroni ha poi fatto una battuta su una Juve leader italiana e un Milan più mondiale, ma sappiamo bene che noi dobbiamo fare tanto e velocemente per stare lì dove sta la vecchia Signora, che è sempre stata sì italiana, ma anche mondiale. Poi, è vero che il Milan ha un fascino tutto suo, unico, ma se non vinci e non giochi bene, la storia conterà sempre di meno

Su Gianluigi Donnarumma, Franck Kessié e Suso ha sentenziato:

La nostra volontà è di tenerli, assolutamente

Un concetto, quest'ultimo, ribadito a Sky Sport dal direttore sportivo dei rossoneri Ricky Massara:

Suso è un giocatore forte, lo vogliamo certamente tenere. Il mercato è sempre aperto, lascia spazio a fantasie, ma noi i giocatori forti li vogliamo tenere. Via André Silva e dentro Correa? So che c'è voglia di fuochi d’artificio, ma noi vogliamo fare acquisti funzionali, siamo pronti per fare un campionato in maniera competitiva. André Silva è pronto a giocare, oggi ci prendiamo un break dal mercato. André Silva è un attaccante completo, crediamo in lui: siamo convinti possa ancora dare tanto al Milan