L'attaccante classe 1996, che era in scadenza nel 2020, ha prolungato il suo contratto col Lipsia.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 19:04

Un po' come Edin Dzeko con la Roma. Al centro di mille voci di mercato perché in scadenza di contratto nel 2020, alla fine Timo Werner ha rinnovato con il Lipsia fino al 2023. Questo non vuol dire ovviamente che l'attaccante classe 1996, 61 reti in 114 partite con i biancorossi, non partirà durante la prossima sessione estiva di calciomercato, ma ora il club tedesco torna ad avere il coltello dalla parte del manico in un'ipotetica trattativa per la sua cessione.