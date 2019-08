L'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, è tornato a parlare del futuro del suo assistito a Tuttosport. Lo ha fatto all'indomani della partita vinta per 1-0 dalla Juventus sul campo del Parma durante la quale la Joya ha trascorso 90' in panchina.

Viaggi imminenti a Parigi? No, non ne ho in programma. Paulo deve solo pensare a gustarsi il momento con la Juventus, cosa succederà in futuro non lo so