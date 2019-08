Ospite della trasmisione Tiki Taka, la moglie-agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, è tornata a parlare del futuro dell'attaccante argentino:

Sull'ipotesi Juventus:

Su un ipotetico accordo con Paratici:

Non è vero che stiamo aspettando la Juventus. Antonio Conte è uno degli allenatori migliori al mondo e secondo me ha la caratura per decidere se far giocare Mauro o no. Anche se si sa che la scelta di escluderlo è della società e la società, che paga gli stipendi, ha il diritto di fare queste scelte. Fin dall'inizio Mauro non si è mai sentito sul mercato e non ci si sente nemmeno adesso. Lui vuole giocare all'Inter. Ora sono la peggiore al mondo. Hanno detto di tutto, ma non sono incinta e Mauro non mi ha tradita e non ho accordi con Paratici. Però quando l'Inter non era in Champions e Icardi rifiutava tutti ero il migliore agente del mondo. Se ridirei quello che ho detto? Ovviamente sì