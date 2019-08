Mentre l'argentino va verso l'esclusione dai convocati per la prima partita del campionato contro il Lecce, i nerazzurri cercano un giocatore che possa far rifiatare il belga.

di Redazione Fox Sports - 25/08/2019 15:26 | aggiornato 25/08/2019 15:31

Non solo Alexis Sanchez. L'Inter sta cercando un altro attaccante per affidargli il ruolo di vice Romelu Lukaku. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri hanno messo nel mirino due ivoriani: Wilfried Bony (classe 1988) e Seydou Doumbia (1987), entrambi svincolati e alla ricerca di un club dopo aver rispettivamente giocato nell'ultima stagione con Swansea e Girona.

Bony ha un passato nel Manchester City e di recente è stato contattato dal Lecce. Per lui sarebbe la prima esperienza in Serie A. Si tratterebbe di un ritorno, invece, per Doumbia, che in Italia ha indossato la maglia della Roma senza lasciare il segno. L'Inter segue anche Fernando Llorente, altro svincolato che però sembra vicino al Napoli.

E intanto arrivano novità sul fronte Mauro Icardi. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Antonio Conte non dovrebbe convocare l'attaccante argentino per la sfida contro il Lecce valida per la prima giornata di Serie A. Napoli e Juventus continuano a monitorare la situazione del numero 7 nerazzurro e non abbandonano l'idea di affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.