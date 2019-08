Offerta per il 18enne del Liverpool, attaccante legato da una parentela con l'ex capitano dei Reds: è stato il primo inglese a segnare una tripletta al Brasile.

2 condivisioni

di Luca Guerra - 25/08/2019 15:31 | aggiornato 25/08/2019 15:36

Non ci sono solo Kevin-Prince Boateng e Franck Ribery nel calciomercato grandi firme della Fiorentina. La dirigenza guidata dal presidente Rocco Commisso pensa infatti a un altro rinforzo celebre, soprattutto però per via di una parentela. Si tratta di Bobby Duncan, attaccante 18enne delle giovanili del Liverpool. Il giovane calciatore è il cugino dell'ex capitano di Steven Gerrard, simbolo ed ex capitano dei Reds che in carriera ha messo insieme 710 presenze e 186 reti con il club di Anfield Road.

Attaccante classe 2001, nella scorsa stagione Duncan è stato tra i protagonisti assoluti nel Liverpool Under 18 che ha vinto la FA Youth Cup contro il Manchester City ai calci di rigore. Sono state 32 le reti stagionali per il giocatore classe 2001, che la Fiorentina ha chiesto - come riportato da Sky Sports in Inghilterra - in prestito con diritto di riscatto.

In caso di approdo in viola, Duncan rappresenterebbe con il classe 1999 Sottil e il 19enne Vlahovic un altro giovanissimo tassello nell'attacco della Fiorentina allenata da Vincenzo Montella. Con Gerrard, il giovane Bobby non condivide solo il legame con i Reds: come il suo celebre cugino, è nato a Whiston e cresciuto a Huyton. E alla pari dell'ex capitano del Liverpool, ha frequentato la Cardinan Heenan School, a West Derby.

Calciomercato, c'è l'inglese Bobby Duncan sul taccuino della Fiorentina

Calciomercato Fiorentina, chi è Bobby Duncan: primo inglese a segnare una tripletta al Brasile

Il Liverpool nelle radici, il gol nel sangue. Duncan non ha però vestito in carriera solo la maglia del Liverpool. I primi passi nel mondo del calcio infatti li ha mossi con il Wigan, prima di essere tesserato dal Manchester City all'età di 10 anni. A segno ben 66 volte con l'Under 16 dei Citizens nel 2016, in carriera Bobby ha vissuto l'intera trafila nelle selezioni giovanili della nazionale inglese, firmando anche un prestigioso record: è stato il primo calciatore inglese a realizzare una tripletta contro il Brasile, traguardo tagliato in un torneo internazionale per Under 18.

Fiorentina, Riccardo Sottil è uno dei giovani terribili lanciati da Vincenzo Montella in A

Un anno fa il giovane Duncan ha preso la scelta di tornare a casa, rifiutando un contratto da professionista con il City per tornare nel Merseyside. Jurgen Klopp gli ha dato fiducia, impiegandolo nel corso del precampionato anche per alcuni minuti contro il Napoli di Ancelotti. "Arriverà anche per lui il momento di giocare in prima squadra" aveva assicurato l'allenatore tedesco. Per la Premier League, però, non sembra ancora essere arrivato il tempo dell'esordio. La Serie A, invece, è pronto ad accogliere il cugino d'arte. L'ultima settimana di calciomercato potrebbe regalare novità.