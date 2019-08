Il club di Gelsenkirchen protesta per due rigori non assegnati benché i falli di mano fossero evidenti. Sui social pubblicata una foto-sfottò raccapricciante.

di Franco Borghese - 25/08/2019 11:48 | aggiornato 25/08/2019 15:52

Un'immagine vomitevole, una scelta di pessimo gusto, difficile da accettare. Evidente volesse essere un'azione ironica ma è anche altrettanto evidente che il risultato sia stato trash allo stato puro. Volgarità, insensibilità, mancanza di empatia. Ieri, nella seconda giornata della Bundesliga, lo Schalke ha perso in casa contro il Bayern Monaco per 3-0 (decisiva tripletta di Robert Lewandowski, arrivato a quota 5 gol in campionato).

Il risultato è netto, ma la partita è stata molto più equilibrata di quanto possa sembrare. Per questo il club di Gelsenkirchen ha parecchio su cui recriminare: sul risultato di 2-0 c'erano due rigori per lo Schalke. Rigori netti, almeno stando alle nuove regole relative ai tocchi di mano introdotte a partire da questa stagione dall'Ifab. Le irregolarità dei giocatori del Bayern Monaco non sono però state ravvisate né dall'arbitro né tantomeno dal VAR dopo.

Polemiche quindi inevitabili (perfino in Bundesliga) e comprensibili a fine partita, anche perché le decisioni dell'arbitro hanno indirizzato la gara. Non è però comprensibile né accettabile la foto pubblicata sulla versione americana della pagina twitter dello Schalke: in tale immagine, evidentemente ritoccata da photoshop, si vedono i giocatori del Bayern Monaco esultare. Agli atleti bavaresi sono però state tagliate le braccia. Come se fossero tutti monchi.

Come detto il regolamento per la stagione 2018-19 è cambiato, non soltanto in Serie A. Per ridurre il margine di discrezionalità degli arbitri, sono diventati più punibili i tocchi di mano fatti con movimenti innaturali delle braccia (che aumentano il volume del corpo) o quando le stesse siano sopra l’altezza delle spalle. Se il pallone sbatte sul braccio di un giocatore in queste condizioni allora è fallo di mano.

In Schalke-Bayern è stato prima Benjamin Pavard a respingere (seppur da posizione ravvicinata) con il braccio largo un colpo di testa di Burgstaller su azione d'angolo, ma l'arbitro non è intervenuto. Pochi minuti dopo è stato invece Ivan Perisic a deviare di mano una bella punizione calciata da Daniel Caligiuri. Entrambe le conclusioni dei giocatori dello Schalke erano dirette verso la porta del Bayern Monaco e sia Pavard che Perisic hanno aumentato il volume del proprio corpo. Con le regole attuali, insomma, erano entrambi rigori. È così in Bundesliga, è così in Serie A, è così nelle competizioni internazionali. Pubblicare però una foto dei giocatori del Bayern mutilati, a lasciar intendere che non possano colpire la palla di mano, è fuori luogo. Una scelta di pessimo gusto. Indipendentemente dagli errori arbitrali subiti.