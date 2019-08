Il team a stelle e strisce parte nuovamente dalla pole position, ma ci sono quattro nazioni che possono essere capaci di prendersi il gradino più alto del podio.

di Manuel Costella - 25/08/2019 11:30 | aggiornato 25/08/2019 11:35

Con la rinuncia di numerose stelle dell'NBA a partecipare ai Mondiali di pallacanestro del 2019, la formazione statunitense sembra più debole che mai. Eppure, qualche mese fa, al momento dell'annuncio del roster preliminare, nella lista di nomi faceva capolino gente come James Harden, Anthony Davis e Damian Lillard, ben felici di rappresentare la propria nazione nella rassegna iridata.

Ma ad oggi sono ben 17 le star d’oltreoceano ad aver ritirato la loro partecipazione alla competizione. Per questo gli appassionati di basket si chiedono se gli USA riusciranno a fregiarsi nuovamente della medaglia d’oro per la terza edizione di fila, cosa mai successa in 69 anni di storia del torneo.

Sabato 24 agosto gli americani hanno annunciato i 12 cestisti che faranno parte della spedizione cinese, con Kyle Kuzma ultimo tra gli esclusi a causa di un infortunio alla caviglia. Il coach Gregg Popovich e l’intero roster vogliono smentire i pronostici e far cambiare opinione agli scettici, ma la squadra non è più la grande favorita per la vittoria finale.

Serbia, la vera favorita

Getty Images

I serbi dispongono di un roster tra i più completi e talentuosi della propria storia. L’ultimo ranking FIBA relativo ai Mondiali li classifica come grandi favoriti nel prendere il posto del Team USA, che da calendario potrà essere affrontato solamente in finale.

A causa di infortuni non saranno in Cina Milos Teodosic e Dragan Milosavljevic. Ma l’allenatore Sasha Djordjevic può ritenersi relativamente tranquillo. La sua squadra è composta da alcuni dei migliori giocatori europei, come Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic e Nemanja Bjelica.

Una formazione che sembra non avere punti deboli, ricca com’è di talento e tanta fisicità in ogni posizione del campo: Stefan Jovic, Boban Marjanovic, Nikola Milutinov, Vasilije Milic, solo per citarne alcuni. Le partite in fase di qualificazione e preparazione hanno dato dimostrazione che la Serbia può, in un modo o nell’altro, superare tutti gli ostacoli che si frappongono sul suo cammino, e raggiungere la finale per la seconda volta consecutiva. Stavolta più che mai con l’intenzione di vincere.

Grecia, la grande occasione

Getty Images

L'MVP dell’ultima NBA sarà in Cina, e solo per questo si innalzano a dismisura le possibilità per la Grecia di raggiungere la seconda finale della sua storia (la prima nel 2006) e vincere la medaglia d'oro.

Giannis Antetokounmpo è il leader indiscusso della nazionale ellenica, e le sue prestazioni condizioneranno al massimo il rendimento della sua squadra. La sua grande condizione fisica e la sua impressionante crescita cestistica rappresentano la più grande speranza per la Grecia per raggiungere il titolo mondiale.

I greci dispongono di uno dei migliori roster della loro storia: esperienza, talento, profondità e molteplicità di soluzioni in ogni ruolo. La squadra è composta da grandi difensori, ed è una delle migliori in fase di transizione. Uno dei punti di debolezza può essere il tiro dall’arco, le cui percentuali dovranno per forza di cose migliorare per garantire maggiori chance di successo. Ma a parte ciò dopo il recupero dall'infortunio di Kostas Sloukas e con un Antetokoumpo così, la Grecia può sicuramente arrivare fino in fondo.

Spagna, pesa l’esperienza

Getty Images

Nonostante la mancanza di giocatori chiave, la gran parte delle stelle spagnole è arruolata e pronta per giocarsi un altro Mondiale. La scorsa settimana il team USA ha sconfitto la Spagna in un confronto amichevole (90-81), ma gli spagnoli conservano le capacità adatte per poterlo superare.

Sergio Rodriguez, Nikola Mirotic e Pau Gasol salteranno l’evento. Eppure, con Ricky Rubio, Marc Gasol, Sergio Llull e Rudy Fernandez, la nazionale iberica è pronta a cercare un altro successo. Tutto il roster può rendersi enormemente produttivo in entrambi i fronti di gioco, cestisti come Pau Ribas, Victor Claver e i fratelli Hernangomez possono fare la differenza per la loro squadra.

Il coach italiano Sergio Scariolo sa bene che, nonostante le assenze, la Roja è in grado di tornare in finale per la seconda volta dopo il 2006, anno della prima e unica vittoria. In passato la Spagna ha presentato formazioni ben più competitive, ma osservando le assenze dell’intero Mondiale, ha il dovere di riprovare a raggiungere l’oro.

Francia, partenza in sordina

Getty Images

La Francia sarà presente in Cina senza due pedine fondamentali, Thomas Heurtel e Adrien Moerman. Entrambi si sono infortunati a ridosso della competizione, e non potranno farne parte. Perciò il coach Vincent Collet ha dovuto operare delle modifiche in corso d’opera, al fine di riparare all’assenza di due giocatori vitali per la sua squadra.

Come la Spagna, la Francia si affiderà ai cestisti di maggiore esperienza per riuscire a prendere il sopravvento. Evan Fournier, Nando De Colo, Rudy Gobert, Vincent Poirier e Nico Batum saranno chiamati ad ergersi a leader, guidando la squadra il più avanti possibile nel torneo.

Axel Toupane, Mathias Lessort, Luis Labeyrie rappresentano un supporto ulteriore per fare la differenza in entrambe le fasi di gioco. Il punto di riferimento sarà la difesa, e non bisognerà sorprendersi se la Francia potrà risultare tra le migliori formazioni per punti concessi, fattore che potrà consentire di fare strada nella competizione.

Secondo appassionati e addetti ai lavori, saranno Serbia, Team USA, Francia, Spagna, Grecia ad aggiudicarsi i primi cinque posti. Ma bisogna fare attenzione ad altre possibili outsider: Brasile, Nigeria, Argentina, Canada, Lituania e Australia (che sabato ha interrotto la striscia vittoriosa degli USA durata ben 13 anni) potrebbero rivelarsi come piacevoli mine vaganti e sorprese del Mondiale, con l’obiettivo minimo dei quarti di finale.

Pochi giorni all’inizio della FIBA World Cup. Chi sarà la vincitrice? Il Team USA riuscirà a ripetersi, o si assisterà al ritorno all’oro di una formazione europea? Per la risposta basta aspettare il 15 settembre.