Contro gli andalusi Valverde si porterà in panchina l'attaccante Ansu Fati, che entrando in campo diventerebbe il secondo più giovane debuttante nella storia del club nella Liga superando Parera, Bojan, Muniesa e Messi.

di Simone Cola - 25/08/2019 15:35 | aggiornato 25/08/2019 15:40

Archiviata la sconfitta patita all'esordio nella Liga contro l'Athletic Bilbao, arrivata grazie a una vera e propria magia di Aduriz al termine di una gara giocata decisamente al di sotto del suo grande potenziale, il Barcellona cerca di ritrovare se stesso e di ripartire nella seconda giornata inseguendo i tre punti nella sfida che lo vedrà ospitare il Betis, decimo nella passata stagione, tra le mura amiche del Camp Nou.

Sulla carta un impegno non proibitivo per una squadra che punta al massimo in Spagna e in Europa, ma che rischia di complicarsi a causa del clima poco disteso che si respira nel club e, soprattutto, per via dei numerosi infortuni che di fatto hanno decimato il reparto offensivo del club guidato da Ernesto Valverde: contro il Betis el Txingurri dovrà fare a meno di Luis Suarez, Ousmane Dembélé e Lionel Messi, fermi ai box per infortunio così come il portiere di riserva Neto.

Ecco allora che nella lista dei 18 convocati dal Barcellona per una partita che può essere definita già importante, pur arrivando appena al 25 di agosto, compaiono diversi nomi sconosciuti al grande pubblico e che soltanto nell'ultima settimana si sono allenati con Piqué e compagni: dalla squadra riserve, che milita in terza serie, sono stati chiamati il portiere di riserva Iñaki Peña, l'ala Carles Perez e la punta Abel Ruiz, mentre la vera novità arriva dalla Juvenil A guidata da Victor Valdes e ha le fattezze del giovanissimo attaccante Ansu Fati.

Contro il Betis, privato di ben tre attaccanti a causa degli infortuni, Ernesto Valverde dovrà affidarsi ad alcuni giovanissimi delle squadre giovanili.

Barcellona, contro il Betis in panchina anche il giovanissimo Ansu Fati

17 anni il prossimo 31 ottobre, talentuoso attaccante originario della Guinea-Bissau arrivato nella Cantera blaugrana nel lontano 2012, Fati è un attaccante agile, rapido e dotato di grande tecnica che da tempo viene considerato uno dei più forti prospetti presenti nelle giovanili del Barcellona. Il suo impatto con il club è stato straordinario, e fin dal suo arrivo Anssumane - questo il suo vero nome - si è dimostrato talmente superiore ai pari età da finire per giocare spesso contro avversari più grandi ed esperti, passaggio necessario per crescere sempre più forte.

Un processo di crescita che si è interrotto bruscamente nel 2015, quando in una gara contro l'Espanyol un brutto infortunio - la frattura di tibia e perone - lo ha costretto ai box per quasi un anno e costretto a una delicata operazione chirurgica. Come se non bastasse, una volta tornato in campo Fati è stato sospeso dalla FIFA insieme ad altri compagni in seguito alle irregolarità rilevate dal massimo organismo calcistico mondiale sui tesseramenti irregolari operati dal Barcellona nei confronti di alcuni talenti minorenni.

Adesso che tutto è alle spalle - la scorsa stagione sono arrivati anche 4 gol in 9 gare di Youth League - e complici gli infortuni capitati a Messi, Suarez e Dembélé, Fati sembra finalmente pronto a prendersi il futuro: Valverde lo ha convocato per la gara contro il Betis, gara in cui schiererà il tridente offensivo composto da Griezmann, Carles Perez e il redivivo Rafinha. Il primo cambio per l'attacco dovrebbe essere Abel Ruiz, che ha già partecipato alla tournée estiva del club, ma se la partita si mettesse bene per i catalani ecco che potrebbe arrivare anche l'esordio da professionista per il talentuoso 16enne di origini africane.

Un esordio che diventerebbe storico: scendendo in campo contro il Betis all'età di 16 anni e 298 giorni, Ansu Fati diventerebbe il secondo più giovane esordiente nella Liga nella lunga storia del Barcellona, sorpassando Ramon Parera i Penella (16 anni e 364 giorni), Bojan Krkic (17 anni e 19 giorni), Marc Muniesa (17 anni e 57 giorni) e Sua Maestà Lionel Messi (17 anni 114 giorni): per venti giorni il record assoluto resterebbe al mitico Vicente Martinez.

La leggenda racconta che il 19 ottobre del 1941, a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid, i dirigenti del Barcellona si recarono a casa di Vicente Martínez Alama mentre stava pranzando con la famiglia: figlio di pescivendoli e fratello di due pugili, si era anch'esso avvicinato al ring in giovane età per poi preferire il calcio, dove si era distinto per classe e corretteza fin da giovanissimo. Il debutto in prima squadra nella gara persa 4-3 contro le merengues, arrivato a 16 anni e 278 giorni, lo ha reso il più giovane debuttante nella storia del club blaugrana.

Nessuno può sapere come sarebbe proseguita la carriera di Vicente Martinez, dato che dopo un paio di prestiti convincenti e dopo aver conquistato i dirigenti, che intendevano lanciarlo finalmente come titolare, una brutta lesione al menisco lo costrinse a un lungo stop e in capo a poco tempo, dopo aver compreso che non sarebbe più tornato quello di prima, a un precoce ritiro. Il record, strappato a Ramon Parera i Penella e che risaliva alla stagione 1928/1929, non è più stato messo in discussione.

Bojan Krkic aveva 17 anni e 19 giorni quando debuttò in casa dell'Osasuna il 16 settembre del 2007 sotto la guida di Frank Rijkaard: tecnicamente di una categoria superiore, capace di fare sfracelli a livello giovanile - in sette anni fu capace di segnare l'incredibile cifra di 889 reti! - l'attaccante di origine serba non è riuscito a ripetersi nel calcio che conta. Dopo non essere riuscito a imporsi nel Barcellona ha vestito le maglie di Roma, Milan, Ajax, Magonza, Stoke City e Alaves in un declino che lo ha portato prossimo ai 29 anni a firmare per il Montreal Impact, franchigia della MLS, la massima serie del campionato nord americano.

Talento cristallino, capace di segnare una media di tre gol a partita ai tempi delle giovanili, Bojan Krkic è stato una delle più grandi delusioni nella storia del calcio una volta arrivato a vedersela con i grandi.

Non è andata meglio a Marc Muniesa, talentuoso difensore capace di disimpegnarsi al centro come sulla fascia sinistra e che come Bojan fa il suo esordio contro l'Osasuna nel 2009: non il migliore degli esordi, dato finisce per essere espulso quando dal suo ingresso in campo non sono trascorsi che 7 minuti. A lungo ai margini della rosa, dopo aver collezionato appena 4 presenze in 5 stagioni finisce allo Stoke City insieme a Bojan: dopo una breve parentesi al Girona oggi, appena 27enne, gioca nella Qatar Stars League con la maglia dell'Al-Arabi.

Non sono storie fortunate quelle dei più giovani debuttanti di sempre nella storia del Barça: talenti frenati dagli infortuni oppure incapaci di ripetere ad alto livello quanto fatto intravedere nel calcio giovanile, salto che spesso viene sottovalutato nel momento in cui un ragazzo mostra qualità importanti. L'augurio è che all'indomani del debutto - che se non dovesse arrivare contro il Betis comunque sembra arriverà in un prossimo futuro - Ansu Fati dimostri di avere la stoffa necessaria per imporsi anche nel calcio che conta.

Magari prendendo esempio da quello che al momento è il quinto più giovane esordiente nella storia del club blaugrana nella Liga, un certo Lionel Messi: come accaduto poi per Bojan e Muniesa, che lo hanno sorpassato in questa singolare classifica, anche Messi ha esordito contro l'Espanyol, club concittadino che ha curiosamente assistito a ben tre debutti importanti. Quello di Messi è decisamente degno di essere ricordato, dato che segna l'inizio di una vera e propria epoca non soltanto per il Barça ma per l'intero calcio mondiale. Da quel lontano 16 ottobre del 2004 sono passati quasi 15 anni e sono arrivati 603 gol, una trentina di trofei e 5 Palloni d'Oro.