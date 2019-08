Dopo la pausa per le partite delle Nazionali, il meglio della programmazione della piattaforma online sarà trasmesso su pay tv.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 11:33 | aggiornato 24/08/2019 11:36

Un'importante novità cambierà (ancora una volta) il modo in cui i tifosi di calcio italiano potranno seguire il campionato di Serie A: come anticipato qualche settimana fa da Repubblica, ci sarà presto un canale DAZN sulla piattaforma Sky.

Attualmente il servizio streaming trasmette 3 delle 10 partite settimanali del campionato (sulla pay tv invece è possibile vederne 7), divisione che costringe gli appassionati ad avere due abbonamenti per seguire tutte le sfide. Ma come riportato da Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, dopo la seconda giornata e più precisamente dopo la pausa per le Nazionali a settembre, ci sarà un canale tematico col meglio della programmazione di DAZN sulla piattaforma di Sky.

Su questo canale ci sarà una selezione degli eventi in esclusiva (non solo Serie A quindi ma anche Liga, Ligue 1, Football americano, baseball) che permetterà agli abbonati Sky di vedere i contenuti senza dover dipendere dalla connessione sulla piattaforma streaming che tanto ha fatto discutere l'anno scorso.

Inoltre chi è spettatore Sky da molti anni avrà delle agevolazioni economiche per quanto riguarda l'abbonamento a DAZN, permettendo così un netto risparmio rispetto all'opzione doppio abbonamento. Una nuova rivoluzione in attesa della proposta dei club italiani di creare un canale tematico prevista per l'autunno.