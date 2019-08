Il VAR si è servito di un sistema che si chiama "Cross Air", ovvero un'applicazione in funzione già nella scorsa stagione che permette di elaborare le immagini con una tecnologia 3D e limitare quindi al minimo il margine di errore. Del "Cross Air" ha parlato proprio ieri il designatore Nicola Rizzoli in quel di Coverciano, spiegandone nel dettaglio il funzionamento.

Come riportato da Sky Sport, il raddoppio bianconero è stato annullato dopo parecchio tempo perché in sala VAR avevano bisogno di posizionare correttamente le linee e verificare che CR7 fosse effettivamente davanti a Bruno Alves al momento dell'assist di Douglas Costa.

Subito lavoro per il VAR. Nella prima partita della Serie A 2019/2020, la Juventus ha battuto 1-0 il Parma al Tardini grazie alla rete segnata al 21' da Giorgio Chiellini. Sempre nella prima frazione di gioco, al 34', Cristiano Ronaldo aveva trovato il raddoppio con un gran diagonale destro, ma l'arbitro Maresca - con l'ausilio del VAR - ha annullato il gol del portoghese per fuorigioco dopo diversi minuti.

