Al Tardini i campioni d'Italia in carica sfidano i gialloblù di D'Aversa. Ecco le formazioni ufficiali.

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 17:07 | aggiornato 24/08/2019 17:25

Ci siamo. Ancora pochi minuti e allo Stadio Tardini prenderà il via la Serie A 2019/20. Ad aprire i battenti saranno i padroni di casa del Parma e i campioni d'Italia in carica della Juventus, che in panchina non avranno Maurizio Sarri - alle prese con una polmonite - bensì il vice Giovanni Martusciello.

I bianconeri si presentano con un 4-3-3 con Szczesny tra i pali alle spalle di De Sciglio (preferito a Danilo), Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. In mediana spazio a Khedira, Pjanic e Matuidi, in attacco troviamo invece Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo. Il Pipita vince quindi il ballottaggio con il connazionale Dybala.

I gialloblù di D'Aversa si presentano con lo stesso modulo della Vecchia Signora. In porta Sepe, in difesa Laurini, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo. A centrocampo si muovono Hernani, Brugman e Barillà, in attacco Kulusevski, Inglese e Gervinho.

Serie A, le formazioni ufficiali di Parma-Juventus

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All.: D'Aversa. A disp.: Colombi, Dermaku, Machin, Karamoh, Grassi, Cornelius, Scozzarella, Siligardi, Ceravolo, Kucka, Ricci, Sprocati.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri (in panchina Martusciello). A disp.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Demiral, Rugani, De Ligt, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala.