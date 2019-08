Un gol da attaccante del difensore vale la prima vittoria in campionato per la banda di Sarri, assente in panchina causa polmonite. Ronaldo annullato dal VAR, male Khedira.

di Francesco Maria Bizzarri - 24/08/2019 20:08 | aggiornato 24/08/2019 20:27

La Juventus parte bene. Con una formazione titolare praticamente fatta dai "vecchi "undici (con Higuain di ritorno dopo le avventure al Milan e al Chelsea), la Vecchia Signora batte il Parma per 1-0 grazie al gol di Chiellini. Maurizio Sarri, out per la polmonite, inizia col piede giusto il campionato di Serie A in attesa di dirigere i suoi dalla panchina. Alla fine ad applaudire Ronaldo e compagni è il secondo Martusciello.

Una buona Juventus nel primo tempo. Alex Sandro già in forma, Cristiano Ronaldo va in rete e viene poi fermato dal VAR per un fuorigioco millimetrico. Poi la stanchezza e la risalita del Parma. I gialloblù però non trovano la via del gol.

Chi delude tra i bianconeri sono Khedira e Rabiot: il francese entra al posto del tedesco e non incide per nulla. Bene nei padroni di casa il portiere Sepe, autore di due ottime parate su CR7.

Serie A, le pagelle di Parma-Juventus: Chiellini decisivo

Serie A, le pagelle di Parma - Juventus 0-1

Parma (4-3–3) - Sepe 6.5; Laurini 5.5, Iacoponi 6, Alves 6, Gagliolo 6; Hernani 6, Brugman 5-5, Barillà 6 (Dall'85 Karamoh sv); Kulusevski 5 (Dal 57’ Siligardi 6), Inglese 5.5, Gervinho. All. D’Aversa.

Juventus (4-3-3) - Szczensy 6.5; De Sciglio 6.5, Bonucci 6.5, Chiellini 7.5, Alex Sandro 7; Khedira 5.5 (Dal 63' Rabiot 5.5), Pjanic 6, Matuidi 6; D. Costa 6.5 (Dal 71' Cuadrado 6), Higuain 6.5 (Dall'83' Bernardeschi sv), Ronaldo 6.5. All. Martusciello.

I migliori

Alex Sandro 7

Sembra essere ritornato il terzino visto all'inizio della sua avventura in bianconero. Spinta continua, bravo in difesa. Corre per due, è già in forma campionato. Una nuova certezza. Suo il tiro da cui nasce il gol di Chiellini.

Chiellini 7.5

Prima di tutto è decisivo, la sua zampata vale la vittoria. Nella Serie A 2019/2020 è dunque di un difensore il primo gol. In difesa è perfetto come sempre. Il povero Inglese perde ogni duello. La Juventus lì dietro dorme ancora sonni tranquilli.

Sepe 6.5

Poco spettacolare, poco personaggio, ma sempre efficiente e sicuro. Neutralizza due volte Cristiano Ronaldo: prima su un bolide usa la manona e l'istinto, poco dopo su un rasoterra da posizione defilata di CR7 si accartoccia e fa suo il pallone.

Serie A, Higuain in Parma-Juventus

I peggiori

Khedira 5.5

Un po' in ritardo di condizione, perde tanti palloni. Il primo tempo non è stato nemmeno male, nella ripresa cala vistosamente e Martusciello lo richiama in panchina.

Rabiot 5.5

Debutta con la maglia della Juventus e non entra benissimo in partita. Lento, compassato e falloso. La strada è lunga per guadagnarsi i gradi da titolare. Le sue qualità, chiaro, non sono in discussione.

Kulusevski 5

Diciannove anni, tanta voglia, scarso rendimento. Dalle sue parti non sfonda mai perché sulla linea di centrocampo trova Matuidi e poco dopo Alex Sandro. Fa un solo cross: il pallone non è stato più ritrovato.