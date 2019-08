Colloquio decisivo tra Florentino e il tecnico francese, condannato dalle pessime prestazioni estive. Il gallese già decisivo a Vigo: col Valladolid sarà titolare.

di Andrea Bracco - 24/08/2019 09:57 | aggiornato 24/08/2019 10:01

Dovevano essere i primi due sacrificati sull'altare del mercato, ora "rischiano" di diventare potenziali acquisti di un Real Madrid costretto a rivedere le proprie priorità. Gareth Bale e James Rodriguez, fino a una settimana fa, erano semplicemente due separati in casa in attesa di essere piazzati: la difficoltà principale nel farlo consisteva nel fatto che non solo Florentino Perez chiedeva cifre esorbitanti per cederli, ma anche dalla poca voglia dei giocatori di ridursi l'ingaggio. Se il gallese non ha mai pensato nemmeno un minuto di lasciare Valdebebas, il Bandido è stato per mesi accostato al Napoli di Carlo Ancelotti, suo principale sponsor dai tempi del Bayern Monaco.

Alla fine con De Laurentiis non si è riusciti a chiudere definitivamente l'accordo e così Zidane, suo malgrado, si è ritrovato entrambi in gruppo. Due personalità del genere vanno gestite e la mancanza di offerte ha fatto il resto. Così il tecnico ha pensato di reintegrarli in rosa, concedendo loro una possibilità di riscatto. Bale non ci ha messo molto ad approfittarne, visto che già durante l'esordio in Liga - nella vittoriosa trasferta di Balaidos contro il Celta - il gallese ha spazzato via la difesa avversaria togliendosi anche lo sfizio di mettere a referto due assist decisivi. James invece non è entrato, ma non è detto che i suoi primi minuti in campo possano arrivare in occasione del primo match casalingo contro il Valladolid.

Secondo quanto riportato da Marca, a normalizzare la situazione avrebbe contribuito la pessima campagna di preparazione estiva, durante la quale le Merengues hanno palesato più di un problema, costringendo Zidane addirittura a mettere in dubbio quel 4-3-3 che ha caratterizzato la recente storia sportiva del Real Madrid. Gli ultimi 10 giorni, in tal senso, sono stati illuminanti: con la bocciatura di Luka Jovic avere un Bale così impattante è fondamentale, visto che l'ex Tottenham conosce a memoria schemi e compagni, associandosi molto bene con Benzema, Vinicius e, quando rientrerà, anche Hazard. Rodriguez, in panchina a Vigo, diventerà un'arma da utilizzare a partita in corso.

La stagione di Gareth Bale è cominciata alla grande: nonostante il gallese sia stato offerto a tutti durante l'estate, contro il Celta è partito dal primo minuto regalando ai compagni due assist decisivi

Tutto bene, quindi. Ma come si è arrivati a questa sorprendente decisione? I media spagnoli parlano di un incontro chiarificatore tra Zidane e Florentino Perez, con il presidente che avrebbe intimato al suo allenatore di riazzerare le polemiche dimenticandosi degli screzi passati. Tra Bale e il francese le cose erano definitivamente deragliate nel postpartita di Kiev, in una serata che per i Blancos aveva significato l'ennesima vittoria di una Champions League da mettere in bacheca. Il gallese non salutò il suo tecnico e, da lì, le cose presero la via del non ritorno. I due si sarebbero parlati decidendo di mettere il bene della squadra davanti a tutto, come puntualmente successo in occasione dell'esordio sul campo del Celta.

Differente il discorso riguardante il colombiano: James doveva partire, tanto è vero che il Napoli aveva già raggiunto un accordo di massima per il cartellino, l'ingaggio e la questione dei diritti di immagine tanto cari a De Laurentiis. Poi però, complice l'accellerata su Hirving Lozano, la pista si è raffreddata. Successivamente ci ha provato anche l'Atletico Madrid, ma l'idea di cederlo agli odiati rivali non ha mai stuzzicato più di tanto Florentino. Il giocatore rimane e Zidane dovrà tenerlo in considerazione, utilizzandolo magari come grimaldello per spaccare le partite o, perché no, per cambiare modulo in corsa alla squadra.

In ogni caso, Bale e James rimangono due giocatori molto importanti per un Real Madrid che ha cambiato tanto, vero, ma al momento è ancora un cantiere aperto costretto a puntare sul gruppo degli scorsi anni. Col Celta è sceso in campo l'undici tipo della passata stagione e l'impressione, suffragata dalle indicazioni degli ultimi giorni, è che comunque fino al recupero di Hazard i nuovi difficilmente vedranno il campo. Col Valladolid, c'è da scommetterci, il gallese sarà ancora in prima linea: d'altronde, come si dice, quando non puoi combatterli l'unica soluzione è quella di unirsi a loro.