Le parole del tecnico dei parigini sul brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 21:43 | aggiornato 24/08/2019 21:48

C'è ancora molta confusione attorno al futuro di Neymar. A parlarne è stato per l'ennesima volta l'allenatore del PSG Thomas Tuchel, che nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Tolosa ha dichiarato:

Neymar è sempre più in forma, ha acquisito sempre più condizione e ha lavorato con la squadra. Ha fatto tutti gli allenamenti con qualità e intensità. Ma la situazione tra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del club nei suoi confronti è chiara. Se la situazione non sarà chiarita, non giocherà. Se la situazione verrà chiarita prima della partita col Tolosa, sarà in campo. In caso contrario resterà fuori

Tuchel ha proseguito:

È naturale che questa situazione possa influenzare la squadra, ma tutto il mondo sa che ogni giorno c'è interesse attorno a un giocatore come Neymar, a prescindere dal fatto che resti qui o meno. Dobbiamo adattarci, ma chiaramente non è la situazione migliore per la squadra

Di Neymar ha parlato anche Verratti: