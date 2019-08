Sempre in gol nelle prime tre giornate, l'attaccante del Norwich si è scoperto bomber vero a 29 anni prendendosi le luci della ribalta nel campionato più ricco e seguito al mondo.

di Simone Cola - 24/08/2019 19:29 | aggiornato 24/08/2019 19:34

Marcus Rashford, Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Sergio Aguero e Harry Kane sono soltanto alcuni dei più importanti attaccanti attesi come i re del gol della Premier League 2019/2020. Campioni rinomati, con ingaggi milionari e costantemente sulle copertine dei tabloid, bomber con anni di reti alle spalle, esperienza da vendere e una carriera che potrà regalare loro ancora enormi soddisfazioni.

Eppure, dopo tre giornate - in attesa della sfida che vedrà il City di Sterling, 4 gol nelle prime due giornate, sfidare il Bournemouth - a comandare la classifica dei cannonieri è un giocatore di 29 anni che sembra sbucato dal nulla, mai arrivato prima ai vertici del calcio e leader di una squadra, il Norwich City, che molti davano già per retrocessa ai primi di agosto. Si tratta di Teemu Pukki, e nonostante i 29 gol che nella passata stagione gli erano valsi il titolo di capocannoniere della Championship in pochi avrebbero scommesso su una sua conferma nel campionato più bello e ricco al mondo.

Invece, con 5 reti realizzate nelle prime 3 giornate, Pukki è riuscito momentaneamente a mettersi alle spalle tutti i più grandi nomi della Premier League: in gol all'esordio nel massimo campionato inglese contro il Liverpool campione d'Europa - un bel destro che è valso il gol della bandiera nella sconfitta per 4-1 - il bomber del Norwich si è poi preso la scena alla seconda giornata contro il Newcastle, distrutto da una tripletta dell'ispiratissimo finlandese.

Dopo le prime tre giornate, Teemu Pukki si è preso le luci della ribalta nel campionato più ricco al mondo con 5 gol in 3 partite.

Una gara che alla vigilia sembrava assolutamente senza storia: in estate il Norwich ha speso sul mercato appena 4 milioni di euro, 3 per ingaggiare in prestito il portiere di riserva Fahrmann, scegliendo di dare fiducia alla rosa che la passata stagione aveva centrato la promozione in Premier conquistando la bellezza di 94 punti. 68,5 i milioni spesi invece dal Newcastle, deciso a tornare tra i grandi d'Inghilterra e invece riportato bruscamente sulla Terra dallo scatenato Pukki, arrivato a Norwich da svincolato nell'estate del 2018.

La dimostrazione che i soldi, nel calcio, contano fino a un certo punto rispetto alle motivazioni e alla convinzione nei propri mezzi: dei valori di cui il Norwich si fa portatore - un gioco offensivo, a tratti sfrontato nonostante lo spessore della rosa, che alterna in modo eccellente la ricerca della manovra a quella della profondità - Teemu Pukki è il simbolo per eccellenza, capace gol dopo gol di trovare la fiducia necessaria per sfidare qualunque difesa e di risollevare una carriera che più volte era sembrata sul punto di arenarsi.

3 - Teemu Pukki is the first player to score a @premierleague hat-trick for Norwich City since Efan Ekoku against Everton in September 1993. Magic. pic.twitter.com/G1BEHe6qBx — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

Una carriera che inizialmente sembrava davvero promettente: acquistato appena 18enne dal Siviglia, che lo aveva notato mettersi in luce in patria nel modesto KooTeePee, Pukki era tornato in Finlandia due anni più tardi dopo essersi dimostrato incapace di lasciare il segno in una squadra che del resto in attacco poteva contare in quel periodo su nomi come Arouna Koné, Kanouté, Luis Fabiano e Ernesto Chevanton. Ingaggiato dall'HJK di Helsinki, il club più titolato del Paese, era ripartito conquistando in due anni altrettanti campionati finlandesi e una coppa nazionale.

La seconda opportunità per sfondare nel calcio che conta arriva proprio con la chiusura del calciomercato estivo del 2011: l'HJK stende lo Schake 04 2-0 nell'andata dei playoff di Europa League proprio con una doppietta di Pukki, e anche se al ritorno il club tedesco riesce a centrare la qualificazione non si lascia sfuggire quell'attaccante rapido e guizzante capace di andare a segno anche in Germania.

I due anni in Bundesliga vedono Pukki galleggiare senza però riuscire a incidere davvero: incapace di conquistare un posto da titolare fisso, deludente sotto il profilo realizzativo - appena 8 reti in 47 presenze - il finlandese finisce per essere ceduto in Scozia, al glorioso Celtic Glasgow che cerca un centravanti in grado di rimpiazzare Gary Hooper, bomber inglese tornato in patria per giocare con il Norwich. Anche in questo caso però le prestazioni non sono all'altezza delle aspettative e del talento di cui viene da sempre accreditato, e dopo una sola stagione arriva la cessione ai danesi del Brondby.

Sono pazzo di Pukki — Paolo Condò (@PaoloCond) August 24, 2019

La rinascita in Danimarca

Il declassamento in un campionato lontano dai migliori d'Europa, il secondo ad appena 24 anni, potrebbe rappresentare un chiaro messaggio da parte del Dio del calcio a Teemu Pukki, che forse potrebbe convincersi di non essere tagliato per giocare contro i migliori e che quei lampi mostrati in gioventù, capaci di convincere prima il Siviglia e poi lo Schalke e comunque sufficienti a schiudergli le porte della Nazionale, altro non sono stati che abbagli, illusioni, come purtroppo spesso capita nel mondo del calcio.

È proprio dal Brondby, invece, che Teemu Pukki inizia la sua rinascita: dopo aver segnato 18 gol nei primi due anni l'attaccante che a 18 anni aveva attirato l'interesse del Siviglia si riscopre bomber e chiude la stagione 2016/2017 con 29 gol in 46 gare, a cui seguono i 19 messi a segno l'anno successivo, chiuso con la conquista della Coppa di Danimarca. Ce ne sarebbe abbastanza da accontentarsi, a 28 anni, ma ormai Shefki (soprannome ispirato dal suo idolo e ispiratore Shefki Kuqi) ha superato i suoi limiti e vuole un'ultima grande occasione nel calcio che conta.

Seguendo le orme di Kuqi - più di 500 presenze nei vari livelli di cui è composta la Football League - Pukki rifiuta il rinnovo offerto dal Brondby e si trasferisce in Inghilterra, al Norwich City: teme di trovarsi ad avere a che fare con un calcio troppo fisico per le sue caratteristiche, scopre invece una realtà in cui l'allenatore, il tedesco Daniel Farke, ha imposto un gioco rapido e spettacolare, basato sulla ricerca della profondità palla a terra e sul dialogo in velocità tra le punte. Dovrebbe agire come seconda punta, ma con la squadra in crisi di risultati si sposta al centro dell'attacco e comincia a segnare un gol dopo l'altro.

Cos'è cambiato? A raccontarlo è lui stesso, riflettendo su un momento magico arrivato quando ormai non se lo aspettava più nessuno.

A Brondby ho capito quanto fosse importante per me allenarmi al massimo e cercare di essere sempre in forma. È stato al termine di un ritiro pre-stagione con il mister tedesco Zorniger che mi sono sentito come mai mi ero sentito prima, da lì sono riuscito a essere più coinvolto nel gioco e questo mi ha aiutato a crescere. Ero in una condizione fisica scadente quando mi sono ritrovato a giocare con il Celtic, adesso lo so, ma senza quell'esperienza non sarei quello che sono adesso.

Adesso Teemu Pukki è un attaccante contro cui qualunque difesa non può dormire sonni tranquilli: dopo il gol contro il Liverpool e la tripletta che ha abbattuto il Newcastle sono arrivati anche un gol e un assist nella gara persa dai Canaries contro il Chelsea di Frank Lampard, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare i ragazzi di Daniel Farke. Che da sicuri retrocessi sulla carta possono oggi puntare a una salvezza inaspettata grazie al più inaspettato degli eroi, che trovata finalmente la forma fisica ideale può colpire da ogni posizione e si fa sentire anche in fase difensiva.

Teemu Pukki, che ha conquistato il pubblico di Carrow Road grazie ai suoi tiri di prima intenzione - strepitoso quello che ha aperto le danze contro il Newcastle, una botta al volo che ha piegato le mani a Dubravka - e al suo essere sempre nel vivo del gioco, guizzante e pericoloso nonostante la stazza ridotta e un'intensità di gioco che a prima vista sembrerebbe incapace di fare la differenza in un campionato atletico e dai ritmi serrati come la Premier League.

La storia è appena cominciata e nessuno può sapere come andrà a finire, ma la sensazione è che a 29 anni e dopo aver duramente lavorato sui suoi limiti Teemu Pukki non abbia alcuna intenzione di fermarsi: il bomber finlandese ha già superato il suo idolo Kuqi, solo una comparsa in Premier League, e pur essendo un esordiente gioca come un veterano, utilizza bene entrambi i piedi, svaria su tutto il fronte offensivo, è concreto e letale davanti al portiere e dotato di una freddezza invidiabile.

Si dice che il calcio sia lo sport più amato e praticato al mondo perché, in fin dei conti, è anche il più democratico: per avere successo non è necessario avere particolari doti tecniche, oppure determinate qualità fisiche. Chiunque può farcela, a patto di avere la giusta determinazione, la capacità di imparare dai propri errori e migliorare i propri limiti, la volontà di non mollare mai, anche quando tutto sembra perduto. Ecco perché sono tutti pazzi per Teemu Pukki, il piccolo e semi-sconosciuto attaccante finlandese che sta mettendo a soqquadro le difese della grande Premier League.