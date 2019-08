Una doppietta del numero 9 e la rete dell'altro baby, Mason Mount, regalano la prima vittoria a Lampard (3-2 a Norwich, Pukki ancora in gol). Red Devils sconfitti 2-1 nel recupero dal Crystal Palace (Rashford sbaglia un rigore).

24/08/2019

Terza giornata di Premier League che prosegue, dopo la vittoria per 2-0 dell'Aston Villa sull'Everton nell'anticipo del venerdì. Ad aprire le danze nella giornata di sabato sono Norwich e Chelsea, che a Carrow Road si affrontano all'ora di pranzo. Gara che si annuncia molto bella e ricca di gol, considerando il calcio proposto da entrambe le squadre. E infatti, le attese non vengono deluse.

Nei primi sei minuti, infatti, si vedono già due gol: Tammy Abraham firma il suo primo gol con i Blues, Cantwell risponde subito per i Canaries. Passano altri dieci minuti e questa volta è Mount a portare avanti gli uomini di Lampard, al secondo gol consecutivo dopo quello al Leicester ma, prima dell'intervallo, ci pensa il solito Teemu Pukki a fare 2-2. Il classe '90 finlandese, dopo i 30 gol dello scorso anno, è già a quota 5 in campionato. Al momento è capocannoniere in solitaria, oltre che essere diventato il decimo giocatore nella storia della Premier a segnare nelle prime tre giornate (da segnalare anche il suo assist per l'1-1, per rendere l'idea di quanto sia importante per il gioco di Farke).

Gli ospiti però nella ripresa crescono, e al 68' colpiscono ancora con Abraham, autore di un gran gol che fa vincere i suoi. Doppietta pesante, che cancella l'errore dal dischetto nella notte di Istanbul contro il Liverpool e dimostra tutte le sue qualità. E Lampard può così festeggiare la prima vittoria come allenatore in Premier League, iniziando a raccogliere i frutti del suo lavoro.

Premier League, il Manchester United perde allo scadere. Vincono Leicester, West Ham e Southampton

Subito dopo il Chelsea, è il turno del Manchester United che a Old Trafford ospita il Crystal Palace di Roy Hodgson. La squadra di Solskjaer vuole dimenticare il pareggio in casa del Wolverhamton, riprendendo il filo dell'esordio contro i Blues. La gara contro le Eagles però è sin da subito molto dura, e sul finale di primo tempo arriva anche il gol di Jordan Ayew a portare avanti gli ospiti.

Nella ripresa i Red Devils spingono, e al 69' sembrano trovare l'episodio giusto: McTominay viene atterrato in piena area di rigore, e per Tierney è calcio di rigore. Dal dischetto questa volta non va Pogba, bensì il finora infallibile Rashford. Ma il risultato, a cinque giorni di distanza, non cambia in quanto anche il numero 10 fallisce il tiro dagli 11 metri, colpendo il palo a Guaita spiazzato. Per il classe '97 è il primo rigore sbagliato in carriera, ma nonostante tutto i padroni di casa continuano a giocare e al minuto 89' arriva il pareggio. A colpire è Daniel James (al secondo gol in campionato), che batte Guaita con un destro a giro meraviglioso.

Ma nel recupero arriva un'incredibile doccia gelata per tutto Old Trafford. Pogba perde palla a centrocampo, riparte il Palace con Zaha che prova a sfondare in area e serve Van Aanholt, bravo a tenere con il fisico e a battere un non irresistibile De Gea con il mancino. Vittoria dunque per la banda Hodgson, che mostra grandissimo carattere.

Primo errore dal dischetto in carriera per Rashford, e il Manchester United perde 2-1 contro il Crystal Palace

Tempo di vincere per il Leicester, che dopo i pareggi con Wolves e Chelsea gioca in un ambiente caldissimo come quello di Bramall Lane a Sheffield, caricato a mille dalla prima storica vittoria in Premier League dopo dodici anni di attesa (1-0 al Palace). La sblocca Jamie Vardy al 38', lanciato da Maddison e perfetto a tu per tu con Henderson. Pareggio Blades al 62' con McBurnie, ma ci pensa Harvey Barnes (appena entrato al posto dell'ex doriano Praet) a fare 2-1 per i primi tre punti della stagione della squadra di Rodgers.

Spostandoci a Vicarage Road, va segnalata la terza sconfitta in altrettante partite del Watford di Javi Gracia: il West Ham di Pellegrini si impone sugli Hornets per 3-1. Hammers avanti con Noble su rigore al 3', mentre Andre Gray pareggia qualche minuto più tardi. Nell'ultima mezz'ora di gioco si scatena Sebastian Haller, che firma la sua prima doppietta inglese. Prima vittoria anche per il Southampton di Hasenhüttl, che soffre a Brighton ma alla fine la vince 2-0 grazie ai gol di Moussa Djenepo e Nathan Redmond.