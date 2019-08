De Laurentiis aspetterà 48 ore, altrimenti punterà sull'ex Tottenham: Maurito ci pensa, i partenopei sembrano la sola alternativa a una stagione in naftalina.

di Simone Cola - 24/08/2019 12:47 | aggiornato 24/08/2019 12:50

A meno di 24 ore dall'esordio in Serie A, che lo vedrà scendere in campo contro la Fiorentina nella prima giornata di un campionato che - parola di mister Ancelotti - potrebbe regalare un sogno impossibile, il Napoli continua ad aspettare quello che potrebbe essere l'unico grande colpo da concludere prima del 2 settembre, data in cui il calciomercato chiuderà i battenti e le voci, le fantasie, lasceranno necessariamente spazio al campo e ai risultati.

Il sogno, ormai è noto, si chiama Mauro Icardi, a lungo bomber e bandiera dell'Inter che però ormai da mesi vive con il club nerazzurro come un separato in casa. Una situazione che non avrebbe voluto e forse neanche immaginato, ma che ormai sembra irrimediabilmente compromessa e che ha portato la Beneamata a metterlo sul mercato. Per prendersi quello che resta uno dei più importanti centravanti in circolazione servono circa 70 milioni di euro, una vera e propria occasione visti i prezzi del mercato attuale, ma bisogna anche convincere Maurito.

Il quale a lungo ha insistito in quelle che per lui erano le due uniche opzioni possibili: la permanenza forzata all'Inter, anche al rischio di passare un anno in tribuna, oppure il trasferimento alla Juventus, che però non ha mai davvero affondato il colpo e ha rifiutato di inserire nella trattativa Paulo Dybala, altro attaccante di talento con le valigie in mano. Uno scambio avrebbe in teoria accontentato tutti, ma mentre questa possibilità si allontana ecco che il Napoli sembra ormai l'unica alternativa credibile: il club di De Laurentiis è l'unico a essersi fatto avanti sul serio, ed è pronto a stringere se Icardi e la moglie e procuratrice Wanda Nara daranno un cenno di assenso in questa direzione.

Mauro Icardi ha segnato 121 gol in carriera in Serie A: l'ultimo, datato 19 maggio 2019, è arrivato su calcio di rigore proprio contro il Napoli nella gara vinta dai partenopei sull'Inter per 4-1.

Napoli, ultimatum a Icardi: deve decidere entro lunedì sera

Intanto, mentre il Napoli presenta Hirving Lozano e prepara il debutto di Firenze e l'Inter di Conte - e non più di Icardi - scalda i motori in vista dell'esordio che andrà in scena a Milano lunedì sera contro il neopromosso Lecce, Maurito qualche segnale lo lancia. Accade, e a raccontarlo è il Corriere dello Sport in edicola oggi, alla festa di compleanno del compagno e connazionale Lautaro Martinez: ride, sorride, canta, si lancia anche in un interpretazione di 'O surdato 'nnammurato che potrebbe significare niente oppure tutto.

Certo è che a poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato Mauro Icardi, 26 anni e 121 reti in Serie A e due volte capocannoniere, riflette su una scelta che potrebbe risultare determinante per il suo futuro. Restare all'Inter per essere considerato l'ultima ruota del carro non è ovviamente una prospettiva appetibile, il passaggio alla Juventus sembra sempre più lontano, dopo le parole dell'ad Marotta che ha ricordato a chi fosse interessato che negli ultimi giorni di trattative i nerazzurri non faranno saldi di alcun tipo.

E allora Napoli e il Napoli potrebbero rappresentare la città e la squadra della rinascita di un campione che forse ha soltanto bisogno di tornare a sentirsi tale. Potrebbe farlo, con una tifoseria già pronta a esaltarsi per le sue reti e con un tecnico, Carlo Ancelotti, che ha già trattato in passato con nomi di un certo spessore finendo sempre per trarne il meglio. Il club di De Laurentiis, a differenza della concorrenza, non sembra avere dubbi sul giocatore e pare l'unico disposto a fare sul serio.

Il tempo, però, stringe: se è vero che De Laurentiis sogna Maurito in maglia azzurra, è altrettanto vero che in casa Napoli c'è la convinzione che Icardi rappresenterebbe soltanto la ciliegina sulla torta di una squadra già forte e pronta a competere per tutti gli obiettivi. Tradotto: l'ex numero 9 dell'Inter piace e sarebbe apprezzatissimo, ma se ne può fare a meno se mancherà la convinzione. Tradotto ancora: se entro lunedì dal giocatore e da Wanda Nara non arriverà una risposta positiva i partenopei chiuderanno ogni discorso e valuteranno l'alternativa Fernando Llorente.

Lo spagnolo chiede un ingaggio importante ma ha anche numerosi motivi per essere apprezzato: è svincolato e non costerebbe niente di cartellino, ha dimostrato in carriera di accettare la panchina e di saper essere determinante anche a gara in corso, con la sua fisicità può rappresentare un'alternativa tattica importante in quelle gare in cui il Napoli si trova davanti difese chiuse a doppia mandata. Insomma, Llorente piace tanto, è una sorta di investimento sicuro. Eppure Icardi rimane Icardi: il sogno estivo di un club che vuole puntare in alto, una suggestione che entro pochi giorni potrebbe davvero diventare realtà.