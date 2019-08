Le parole del tecnico degli azzurri dopo la vittoria esterna per 4-3 sulla Fiorentina.

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 23:00 | aggiornato 24/08/2019 23:37

Il Napoli ha vinto 4-3 in casa della Fiorentina nel match valido per la prima giornata di Serie A. Al termine della partita ha parlato a Sky Sport il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti, contento per il successo ma visibilmente arrabbiato per quanto successo durante la partita:

Sono stato insultato per 90 minuti da qualche ignorante che era alle mie spalle, così a fine partita gli ho consigliato di andare a casa. Ci sono tanti bravi tifosi della Fiorentina, ma dietro la mia panchina ce n'erano tanti di ignoranti. Mi dispiace perché è una tifoseria, quella viola, a cui sono molto affezionato, visto che mio padre un grande tifoso della Fiorentina. Questa è una brutta abitudine, gli insulti danno molto fastidio

Ancelotti ha poi parlato della partita:

Abbiamo giocato con coraggio e personalità. A volte eravamo un po' frenati, ma quando è calata la pressione siamo stati bravi nella gestione. Abbiamo concesso 3 gol ma ne abbiamo fatti 4 in trasferta. Un altro attaccante? Magari un difensore... Mi prendo la responsabilità di aver detto che questa è una squadra fatta per vincere. Conosco bene i giocatori, a livello di squadra questa è una responsabilità che ci dobbiamo prendere perché siamo forti e abbiamo grandi potenzialità. Abbiamo mostrato grandi qualità offensive all'inizio. Dobbiamo insistere su quello che stiamo facendo. In allenamento questa squadra mi dà soddisfazioni come poche altre

Sulla Juventus, prossima avversaria del Napoli: