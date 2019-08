MotoGP Silverstone: segui le qualifiche in diretta live

Tutti gli aggiornamenti live sulle qualifiche MotoGP di Silverstone.

di Matteo Bellan - 24/08/2019 14:59 | aggiornato 24/08/2019 15:28

MotoGP Silverstone, Qualifiche: diretta live e risultati finali

15:25 - Q1 terminata! Dovizioso e Rins sono i piloti che si guadagnano l'accesso alla Q2 delle qualifiche MotoGP a Silverstone.

15:24 - Dovizioso chiude in 1'58"944, è primo! Arriva anche Rins, secondo per 246 millesimi. Terzo Pol Espargarò a 605 dal Dovi. Zarco quarto con l'altra KTM ufficiale, seguito da Oliveira e Rabat.

15:23 - Oliveira su KTM Tech3 sale al quarto posto con 322 millesimi di distacco da Rins. Invece Dovizioso sta andando benissimo con dei caschi rossi che fanno pensare che si prenderà la vetta. Pure Rins sta migliorando.

15:20 - Il tracciato si è ripopolato e ci sarà battaglia in questi minuti. Anche chi non può ambire ai primissimi posti deve dare il massimo per partire più avanti possibile in gara.

15:19 - Dovizioso è al box, gli cambiano la gomma e poi tornerà in pista per assicurarsi il passaggio in Q2. Anche altri colleghi sono rientrati per prepararsi all'assalto finale degli ultimi 5 minuti.

15:17 - Dovizioso sale al secondo posto in 1'59"540. 104 millesimi separano il pilota Ducati dalla Suzuki di Rins. Bagnaia quinto, stava migliorando e ha commesso un errore. Sesto Iannone sull'Aprilia. Lorenzo decimo e lontano dal miglior tempo, continuano le sue difficoltà.

15:14 - Rins stampa un bel 1'59"436 e si mette in prima posizione. Staccato di 296 la KTM di Pol Espargarò, terzo Rabat a quasi 7 decimi. Dovizioso solo settimo, ma si è rilanciato per migliorare.

15:10 - Inizia la Q1! I piloti via via escono tutti in pista per i primi tentativi. 15 minuti a disposizione per guadagnarsi l'accesso alla Q2. Da ricordare che, a sorpresa, ci sono Dovizioso e Rins in questa sessione.

15:00 - Mancano 10 minuti all'inizio della Q1, il primo turno di qualifiche che permetterà ai primi due classificati di accedere alla Q2 finale. Intanto si è disputata la FP4, la quarta sessione di prove libere che è utile per provare i passi gara. La top 10 finale è stata la seguente: Marquez 1'59"327, Quartararo +0"491, Vinales + 0"580, Rossi +0"806, Dovizioso +0"851, Rins +0"857, P. Espargarò +0"944, Crutchlow +1"133, Morbidelli +1"173, Oliveira 1"315.

MotoGP Silverstone: il riepilogo dopo le prove libere

Ci avviciniamo alle tanto attese qualifiche MotoGP del Gran Premio di Gran Bretagna 2019. La FP3 del mattino ha stabilito quali sono i dieci piloti che hanno conquistato l'accesso diretto alla Q2 e quali invece dovranno giocarsi i due posti rimanenti nella Q1.

Il miglior tempo è stato realizzato da Fabio Quartararo in 1'58"547. Ormai il rookie francese del team Petronas Yamaha non è più una sorpresa, continua a stare stabilmente nelle prime posizioni e per la pole position a Silverstone andrà tenuto d'occhio. Il buon livello di competitività della M1 sul circuito britannico è testimoniato anche dall'ottimo secondo posto di Valentino Rossi, distante solamente 146 millesimi dal giovane collega di marca. Terzo Marc Marquez su Honda, in ritardo di 366 millesimi ma sempre da ritenere tra i favoriti nelle qualifiche.

Quarta e quinta posizione per le Ducati di Jack Miller e Danilo Petrucci, che precedono la Honda LCR di Cal Crutchlow e la coppia Yamaha Vinales-Morbidelli. La top 10 è completata da Takaaki Nakagami e Aleix Espargarò. I dieci menzionati si sono guadagnati la Q2, mentre tutti gli altri partiranno dalla Q1. Rimasti fuori a sorpresa sia Alex Rins sulla Suzuki che, soprattutto, Andrea Dovizioso sulla Ducati. Grosse difficoltà per Jorge Lorenzo, al rientro da un infortunio e ancora alle prese con problemi fisici che lo limitano. Weekend complicato per il cinque volte campione del mondo, che spera al più presto di ritrovare la forma migliore.