Il tecnico rossonero parla prima del debutto in casa dell'Udinese: "Essere qui è un sogno, giocherà chi sta meglio fisicamente e che si è allenato più coi compagni".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 13:15 | aggiornato 24/08/2019 13:20

Il Milan è pronto a debuttare in campionato nella sfida delle 18:00 di domenica contro l'Udinese e sarà una partita molto particolare per Marco Giampaolo, all'esordio sulla panchina rossonera. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa.

Il lavoro è stato fatto nei tempi previsti, solo alcuni giocatori sono arrivati dopo e quindi servirà tempo per non tenerli indietro. Non è una sorpresa, è normale: si stanno tutti comportando bene. Le mie emozioni? Essere al Milan è un sogno per me e per i giocatori, sono in un ambiente straordinario.

L'esordio alla Dacia Arena sarà un test importante per i giocatori del Milan, specie i nuovi arrivati. Anche se, secondo Giampaolo, nell'undici titolare potrebbero rimanere fuori molti acquisti che il tecnico ha visto poco in allenamento.

Domani giocherà chi sta meglio dal punto di vista fisico e di conoscenza collettiva, potrebbero star fuori giocatori forti ma che ho visto poco come Bennacer: dobbiamo essere pronti. Mi dispiace aver perso Biglia per infortunio, stava facendo bene. Anche io pensavo che Suso faticasse da trequartista ma mi ha dato buone risposte, altrimenti avrei cambiato sistema di gioco per lui. Se sono felice che rimanga? Sì, ma il mercato è ancora aperto, può succedere di tutto...

Dopo alcune difficoltà nelle amichevoli, specie quelle recenti, la squadra dovrà essere però subito all'erta per cominciare il campionato con i 3 punti. E Giampaolo non vuole che le pressioni estive pesino.