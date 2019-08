Lo Junkeren, in terza divisione norvegese, ha annunciato l'arrivo di un 16enne di nome Lionel Messi. Si tratta di un ragazzo nato in Norvegia che ha cambiato nome all’anagrafe.

di Luca Guerra - 24/08/2019 13:59 | aggiornato 24/08/2019 14:02

Lionel Messi firma per un club della terza divisione norvegese. Non si tratta di una clamorosa trattativa destinata a sconvolgere gli equilibri del calciomercato su scala mondiale, tantomeno di una fake news circolante in rete. Tutto vero: effetti di una nota ufficiale emessa dallo Junkeren, squadra che milita nella terza divisione norvegese, che ha annunciato l'arrivo in rosa di un calciatore con lo stesso nome e lo stesso cognome della Pulce.

Ovviamente, però, la stella del Barcellona e della nazionale argentina non ha deciso all'improvviso di cambiare vita e abbandonare le vette del calcio europeo per cimentarsi nella terza serie del calcio norvegese. L'annuncio dello Junkeren è vero, ma alla base c'è un caso di omonimia. Non casuale. Infatti il nuovo acquisto della società con sede a Bodø ha fatto di tutto per assomigliare al numero 10. Fino a rivolgersi all'ufficio anagrafe e riuscire a chiamarsi come lui.

Tutto attestato da documenti ufficiali e carta d'identità alla mano. La reale identità del Lionel Messi acquistato e annunciato dallo Junkeren è Daniel Are Knutsen. Si tratta di un 16enne norvegese che nutre una tale ammirazione per l'attaccante di Rosario da aver anche ottenuto la concessione dall’anagrafe per cambiarlo con quello del suo idolo calcistico. A raccontare la sua storia è il tabloid Verdens Gang.

Calcio, Lionel Messi in campo con l'Argentina contro la Norvegia nel 2007

Knutsen, Messi di Norvegia: "Faccio tutto ciò che posso per giocare come lui"

Quello che riguarda il Lionel Messi norvegese non è certo un caso unico di omonimie "forzate" nel mondo del calcio mondiale. Innumerevoli sono stati i Micheal Platini e i Diego Maradona emersi in ogni angolo del globo, emuli delle due stelle francesi e argentine che non hanno però mai dimostrato una stilla del loro talento. Stesso scenario per Sergio Ramos: in Spagna esiste un giocatore con lo stesso nome e cognome del difensore centrale del Real Madrid, che non ha però mai superato le categorie inferiori.

A raccontare la trasformazione della sua ammirazione in volontà di emulare il suo idolo Lionel Messi fino a prenderne nome e cognome è stato lo stesso Knutsen:

Faccio tutto ciò che posso per giocare come lui, è possibile somigliargli in qualche aspetto ma probabilmente il mio talento non è eccezionale come il suo. Gestisco il pallone come lui, però posso dire di essere abbastanza veloce.

Nel corso della sua carriera, Messi ha messo in bacheca 34 titoli, che lo rendono il calciatore più decorato nella storia del Barcellona, oltre ad essere il miglior marcatore di sempre del club catalano, della Liga spagnola e della nazionale argentina. E lo Junkeren potrebbe non fermarsi qui. L'idea è quella di comporre una strana coppia con un altro asso del calcio mondiale. Lo spiega un dirigente del piccolo club norvegese: