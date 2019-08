Vigilia di Sampdoria-Lazio, match valido per la prima giornata di Serie A. Nella sala stampa di Formello si è presentato Simone Inzaghi, che ha parlato nella consueta conferenza pre-partita affrontando tanti argomenti.

Come ogni anno ci collocano dietro, di noi si parla sempre poco ma sono certo che alla fine saremo lì a giocare per le posizioni che contano. So che possiamo fare molto bene. Le mie sensazioni? L'ho già detto anche ai ragazzi, ciò che è stato è stato. Nel passato abbiamo fatto cose importanti e abbiamo anche vinto trofei, ma ora bisogna azzerare tutto. Dobbiamo cercare di migliorare la nostra classifica per entrare in Champions League. Ogni campionato è diverso e sappiamo quanto questo sarà impegnativo, anche perché tutte le squadre medie si sono rinforzate

Purtroppo è ancora aperto, io penso che a campionato iniziato debba essere chiuso. Siamo in sintonia con la società, stiamo monitorando qualcosa e vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche operazione per migliorare il reparto avanzato. In caso contrario resteremo così. Caicedo probabilmente rinnoverà il contratto la prossima settimana e questa vicenda mi premeva molto. Sono stato un giocatore e so che non è semplice restare con il contratto in scadenza. Ci sono anche Adekanye e André Anderson, in questo mese e mezzo hanno lavorato bene e mi hanno colpito. Sono soddisfatto di come i ragazzi si sono allenati in questo periodo. Tutti mi hanno dimostrato grande disponibilità e i nuovi si stanno inserendo bene. Lazzari in particolare, conosce già il modulo e la lingua, è stato un vantaggio. Gli altri hanno bisogna di un po' più di tempo