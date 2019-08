Le parole del vice di Sarri dopo la vittoria per 1-0 contro il Parma.

La Juventus vince 1-0 all'esordio in campionato sul campo del Parma. Decide una rete di Giorgio Chiellini al 21'. Nel post-partita, al posto di Maurizio Sarri che non si è accomodato in panchina causa polmonite, ha parlato a Sky Sport il suo vice Giovanni Martusciello:

Higuain e non Dybala? Una scelta fatta perché Gonzalo ha più esperienza in quel ruolo. Andare a mettere una pedina con un punto interrogativo sembrava rischioso e il Pipita ha dato segnali di crescita in questi ultimi due giorni. In questo momento Higuain vale Dybala e Dybala vale Higuain: c'è solo da fare una scelta mirata in base alle caratteristiche tecniche delle rivali. La stagione è lunga, serviranno tutti

Martusciello ha proseguito:

Siamo stati bravi a non subire quelle situazioni dove loro sono molto bravi. La squadra si è mossa benissimo, poi nel secondo tempo c'è stato un calo a cui si sono aggiunte tante imperfezioni e la partita è stata equilibrata. Però siamo contenti del grande primo tempo, dove si poteva fare qualcosina di differente davanti, nel senso che si potevano concretizzare di più le grandi occasioni avute. La prima partita è sempre un punto di domanda, la squadra si è mossa bene, ha reagito benissimo, siamo contenti di questi tre punti

Infine su Sarri: