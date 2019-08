Decisivo alla prima giornata di Serie A. Giorgio Chiellini ha deciso Parma-Juventus con una zampata da rapinatore d'area. Nel post-partita a Sky Sport il capitano dei bianconeri ha affrontato diversi argomenti, tra cui ovviamente anche Maurizio Sarri:

Sulla partita:

Partirei dal fatto che non abbiamo preso gol, dopo un finale di stagione nel quale abbiamo staccato la spina. Siamo contenti per il risultato e per come abbiamo affrontato la gara, anche se con l'aumentare della condizione sarà più semplice raggiungere il risultato. Miglioreremo, ma l'importante è crescere vincendo

Sulla squadra:

Questa squadra ha grandi campioni, ci sono stati tanti cambiamenti e abbiamo voluto alzare l'asticella, provando a snaturare il nostro DNA, ma mantenendo certi capisaldi come il lavoro quotidiano che deve essere la base di ogni principio di gioco. Ci impegniamo con entusiasmo e con grande voglia di integrarsi per arrivare ai risultati. In panchina oggi avevamo Buffon, Danilo, de Ligt, Demiral, Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Mandzukic e Dybala, tutti non possono essere contenti. Questa rosa ha una squadra fatta di campioni, anche quelli che non giocano possono ambire da soli alla vittoria del titolo. La mia responsabilità e della squadra è che il gruppo vada nella stessa direzione, l’interesse deve essere comune anche quando non si gioca. Dybala è un esempio in questo