Premier League, la cronaca della partita tra Liverpool e Arsenal

I Reds regolano l'Arsenal e confermano di essere l'unica alternativa al Manchester City per la vittoria del campionato.

di Antonio Cunazza - 24/08/2019 20:29 | aggiornato 24/08/2019 21:04

Forti di un avvio a punteggio pieno dopo due partite, Liverpool e Arsenal si affrontano per la 3^ giornata di Premier League con l'intenzione di mandare già un messaggio importante al campionato. I Reds, campioni d'Europa in carica, si affacciano a questa stagione con l'obiettivo dichiarato di vincere il titolo che manca dal 1990, mentre l'Arsenal ritorna ad Anfield dopo il pesante 1-5 subìto nella stagione scorsa.

Un primo tempo basato su difesa e contropiede, e due grandi occasioni non sfruttate, non sono abbastanza per i Gunners per reggere all'urto del Liverpool, che trova il vantaggio con Matip nel finale della prima frazione. Nel primo quarto d'ora della ripresa, poi, la doppietta di Salah spegne definitivamente le velleità dell'Arsenal che trova solo il gol della bandiera nel finale con Torreira.

Il Liverpool si conferma l'unica grande alternativa al Manchester City per la vittoria della Premier League, l'anno scorso soltanto sfumata dopo il lungo duello con la squadra di Guardiola. L'Arsenal, invece, esce sconfitta da Anfield per mano di una squadra in questo momento troppo più forte, ma con alcuni spunti positivi soprattutto dal primo tempo.

Pepe (a destra) contro Robertson

Premier League, Liverpool-Arsenal: la cronaca del match

Il primo tempo prende le mosse su ritmi alti, con il Liverpool molto aggressivo sulla manovra dal basso dell'Arsenal. I Gunners sono però i primi a rendersi davvero pericolosi al 10', quando Adrian spazza male al limite dell'area: Aubameyang però non ne approfitta, sfiorando il palo con il pallonetto da lontano a porta vuota. La risposta del Liverpool è in un bel tiro di Mane da centro area, ben parato da Leno, dopo un errore di Ceballos in disimpegno.

L'Arsenal spreca un'enorme occasione alla mezz'ora, con Pepe che si invola in solitaria ma spara addosso ad Adrian da pochi passi, e il Liverpool punisce gli avversari al 41': Matip stacca a centro area con perfetto tempismo e insacca di testa su corner dalla destra, portando in vantaggio i suoi.

Se il primo tempo era finito bene per il Liverpool, il secondo inizia anche meglio: trattenuta di Luiz ai danni di Salah, su una palla filtrante dentro l'area, e calcio di rigore inevitabile, che l'egiziano trasforma sotto l'incrocio per il 2-0 al 49'. Ancora Momo Salah dimostra quanta differenza ci sia fra le due squadre in campo: imbeccato da Fabinho sulla fascia destra, si invola in velocità e batte Leno nell'angolo basso per il 3-0 (decimo gol personale nelle ultime 15 partite).

L'ultima mezz'ora di partita scivola su ritmi più bassi, e il Liverpool non ha interesse a spingere ulteriormente, se non in singoli frangenti approfittando di errori degli avversari. Nel finale c'è ancora tempo per il gol della bandiera siglato da Torreira, che riesce a risolvere una mischia a centro area con una lucida conclusione nell'angolo basso.

🅰️🅰️@MoSalah has been directly involved in seven goals in his six #PL matches appearances against Arsenal...#LIVARS pic.twitter.com/07fIq5NsEe — Premier League (@premierleague) August 24, 2019

Liverpool-Arsenal, il tabellino della partita

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum (69' Milner), Henderson, Mane (77' Oxlade-Chamberlain), Salah, Firmino (86' Lallana). A disp.: Kelleher, Gomez, Shaqiri, Origi. All.: Klopp.

Arsenal: Leno, Maitland-Niles, Papastathopoulos, Luiz, Monreal, Xhaka, Guendouzi (86' Mkhitaryan), Willock (81' Lacazette), Ceballos (61' Torreira), Aubameyang, Pepe. A disp.: Martinez, Chambers, Kolasinac, Nelson. All.: Emery.

Marcatori: 41' Matip (L), 49' rig. e 58' Salah (L), 85' Torreira (A)

Ammoniti: Luiz (A)

Arbitro: Anthony Taylor