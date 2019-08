D'ora in avanti ci sarà un mirino molto grosso sulle spalle dell'esterno classe '97 che già un anno fa fece infuriare il club campione di Spagna. E se davvero i catalani prenderanno Neymar, è possibile che quest'ultima bravata sia ricordata come quella che ha chiuso le porte del Barça a Dembélé.

Il francese è stato fortemente criticato dopo l'infortunio patito nella partita contro l'Athletic Bilbao, non riportato allo staff sanitario dopo aver saltato un esame medico nel giorno successivo e aver deciso invece in Senegal (dormendo per 5 ore in aeroporto).

L'estate 2019 è quella in cui il Barcellona sembra aver definitivamente scaricato due degli acquisti più costosi della sua storia: dopo l'addio di Coutinho, andato in prestito al Bayern Monaco, si è aperto un nuovo caso su Ousmane Dembélé .

