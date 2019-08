Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro il Genoa valido per la prima giornata di Serie A.

Alla vigilia di Roma-Genoa, gara della prima giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallorosso Paulo Fonseca:

Sono sicuro che la squadra sia cresciuta, si è evoluta positivamente. Abbiamo giocato contro avversari diversi, ma la squadra è pronta. Siamo solo all'inizio e c'è ancora molto da fare. Sono motivato, i nostri tifosi ci sosterranno, è lo scenario ideale per iniziare. Io l'Antonio Conte della Roma? Non so, io credo in me stesso e nel mio modo di lavorare. Sono ambizioso. Siamo una squadra forte, lotteremo con tutti fino all'ultimo minuto, se tutto ciò si verificherà i risultati saranno una conseguenza. Vogliamo fare qualcosa di speciale

Su Dzeko:

Sono molto contento, ma devo confessare che fin dal primo giorno ero fiducioso che sarebbe rimasto. Sono soddisfatto del suo rinnovo, le cose si sono sviluppate in modo positivo. Ripeto, ci ho sempre creduto. Per noi è molto importante

Sul mercato:

Non è un segreto, la Roma sta cercando un difensore centrale. Serve un giocatore di esperienza che migliori la qualità della rosa, non ne vogliamo prendere uno tanto per prenderlo, ma deve essere una scelta fatta con criterio. Mancini è giovane, sta crescendo molto bene ed era abituato a giocare in un sistema differente. Domani giocheranno Fazio e Juan Jesus

Sul possibile sacrificio del giovane Riccardi:

Per il momento nessuno ha parlato con me di questa questione, non è concreta altrimenti me ne avrebbero parlato. Riccardi è uno in cui crediamo, nutriamo grandi speranze verso di lui. All'inizio era infortunato e non si è allenato, ma voglio conoscerlo meglio perché ha talento. Non voglio iniziare a fare paragoni, deve crescere e continuare a migliorare

Su Schick e sulla rosa a sua disposizione:

Sono felice della rosa che ho a disposizione, i giocatori hanno risposto bene in allenamento. Sono stati molto aperti alle mie idee. Schick ha una concorrenza molto grande rappresentata da Dzeko, non è stato utilizzato molto. Ciò che posso dire è che ora è con noi, domani sarà convocato. Più in generale, ci sono giocatori a cui serve più tempo per adattarsi a ciò che chiedo, Schick rientra tra questi

Sulle scelte a centrocampo:

È una zona che mi procurerà un gran mal di testa, ma in positivo. Veretout è un po' indietro fisicamente rispetto agli altri, avrò sempre difficoltà a scegliere due giocatori. Cristante ha fatto un bel precampionato, sarà titolare domani. Pellegrini e Diawara sono arrivati più tardi ma hanno capito ciò che vogliamo da loro. Il regista per me è una pedina fondamentale. Avrò sempre difficoltà a scegliere due titolari su quattro, sono tutti giocatori di livello. Florenzi esterno alto? È una possibilità, l'abbiamo già provato in quel ruolo in allenamento

Su Cetin:

Cetin è stata un'occasione di mercato, è un ragazzo giovane, ci crediamo. È uno per il futuro, vediamo cosa accadrà, è una scommessa

Su Kluivert e sul suo gioco offensivo:

Inizio con Kluivert, un giocatore giovane su cui puntiamo. Ha bisogno di capire meglio il tipo di gioco che chiedo, ma è in crescita. Sullo stile di gioco dico che vincere non basta. Voglio una squadra che attacca, su questo punto non arretro. Ritengo che la squadra farà questo tipo di calcio, dobbiamo essere pronti a contrastare le situazioni di ripartenza. Voglio una squadra dominante, giocheremo spesso davanti all'area avversaria. La miglior difesa è il possesso palla

Sul Genoa:

Il Genoa è una squadra forte, abile nelle ripartenze. Sono convinto che domani faremo una buona gara, conosciamo bene il nostro avversario e abbiamo lavoro molto bene sulla parte tattica, la Roma è pronta per dare una risposta positiva. Sempre contro un avversario difficile

Su Zaniolo:

Ha fatto un ottimo precampionato, è giovane e ha bisogno di capire ancora meglio il nostro gioco. Diventerà uno dei migliori calciatori italiani ma ha bisogno di crescere, anche tatticamente. Può essere uno importante per noi, abbiamo grandi fiducia sul suo rendimento nel corso della stagione

Sul possibile arrivo di Rugani: