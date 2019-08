Le parole del tecnico dei viola dopo la sconfitta interna contro il Napoli.

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 23:54 | aggiornato 24/08/2019 23:59

Non può che essere infuriato, Vincenzo Montella, dopo la sconfitta interna della sua Fiorentina per 4-3 contro il Napoli. A Sky Sport il tecnico viola ha espresso tutta la sua amarezza:

Non capisco perché ci si debba complicare la vita. Io credo sempre nella buona fede degli arbitri, ma perché Massa non è andato a rivedere l'episodio del rigore dato al Napoli? A fine primo tempo abbiamo visto tutti la simulazione, ma perché cinque persone non vanno a rivedere l'azione? E poi non voglio più sentir parlare di Chiesa simulatore, basta. Lo dico agli addetti ai lavori, Chiesa non è un simulatore. Non si possono perdere partite del genere. Mi tengo la prestazione, ovvio, mi tengo l'entusiasmo pazzesco che si è creato grazie al proprietario Rocco Commisso. Sono orgoglioso della prova dei miei ma dispiace per la sconfitta. Un punto non avrebbe cambiato nulla perché siamo alla prima giornata. C'è tanta rabbia, non capisco che ragionamento possano aver fatto l'arbitro e chi era al VAR. Massa ha detto che ha visto nettamente il fallo. E la VAR? Non riesco a capire, cerco di sorridere ma faccio tanta fatica. Non ho mancato di rispetto all'arbitro, mi ha ammonito perché sul presunto fallo su Ribery sono corso in campo

Montella ha proseguito:

Gli errori li abbiamo sempre accettati, ma li accetti più volentieri senza VAR. Nella mia storia da calciatore e da allenatore ho accettato errori molto più gravi, ma non c'era la VAR. Con la VAR non c'è una spiegazione per un errore simile. Per quanto riguarda il fallo di mano di Zielinski, la regola non la capisco ma c'è una regola e quindi è rigore

Sulla preparazione della partita: