Come riportato da Sky Sport, Montella ha comprensibilmente reagito male e con la massima educazione ha replicato urlando: "Ma cosa volete? State guardando una partita bellissima…". Impossibile non essere d'accordo con lui.

Nonostante la sconfitta, condita di polemiche per il rigore assegnato da Massa agli azzurri, Vincenzo Montella può assolutamente essere soddisfatto per la prestazione da applausi dei suoi. Non sono della stessa idea quei tifosi, posizionati dietro le panchine, che hanno insultato l'allenatore gigliato dopo il gol del 4-3 di Insigne.

Una partita spettacolare in cui è successo di tutto. Nel match valido per la prima giornata di Serie A, il Napoli ha vinto 4-3 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina grazie alle reti di Mertens e Callejon e alla doppietta di Insigne (un gol su rigore). Di Pulgar (rigore), Milenkovic e Boateng sono invece le firme delle esultanze viola.

